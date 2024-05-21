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21 мая 2024, 19:22 Читати українською

Материнская компания соцсети Трампа понесла убытки более чем на $300 миллионов

Trump Media and Technology Group (TMTG), владеющая платформой социальных сетей Truth Social бывшего президента США Дональда Трампа, потеряла более $300 млн в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает AFP.

Trump Media and Technology Group (TMTG), владеющая платформой социальных сетей Truth Social бывшего президента США Дональда Трампа, потеряла более $300 млн в первом квартале 2024 года.
Фото: pixabay.com

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TMTG, недавно ставшая публичной, с января по март 2024 года понесла чистый ущерб в размере $327,6 млн по сравнению с $210 300 чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании.

За квартал TMTG, основным активом которой является социальная сеть Truth Social, основанная Трампом после того, как его выгнали из Twitter и Facebook в 2021 году, принесла всего $770 500 от продаж.

Некоторые эксперты сравнивают TMTG с «акциями-мемами», цены на которые часто определяются поддержкой населения, а не финансовым положением или видением бизнеса.

TMTG начала публичные торговли на Nasdaq 26 марта, то есть медиа-группа кандидата в Белый дом от Республиканской партии теперь обязана публиковать ежеквартальные результаты.

Трамп владеет 57,3% TMTG, которая в конце марта объединилась с подставной компанией Digital World Acquisition.

Такие слияния в специальных целях часто используются как способ дать возможность молодой компании быстро вывести свои акции на биржу. Владельцы акций в таких операциях обычно обязаны держать акции в течение шести месяцев до выведения.

По данным TMTG, подавляющее большинство квартальных убытков было связано с безналичными расходами в размере $311 млн, включая ликвидацию предыдущих обязательств, имевших место до слияния с Digital World.

Расходы на завершение слияния составили $6,3 млн, что привело к операционному ущербу за первый квартал в размере $12,1 млн, что примерно в четыре раза превышает операционный ущерб за год.

Источник: Минфин
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