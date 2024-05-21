Минфин привлек 10,5 миллиарда от продажи облигаций и снизил ставки

Министерство финансов 21 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,51 млрд грн в эквиваленте, что на 6,08 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,59 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,64 млрд грн под 15,05% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 15,12%);

3,13 млрд грн под 16,07% с погашением 18 марта 2026 года (на прошлой неделе ставка была 16,14%);

3,16 млрд грн под 16,93% с погашением 25 августа 2027 года (на прошлой неделе ставка была 17,20%).

В иностранной валюте:

59,95 млн евро под 3,23% с погашением 15 мая 2025 года (на прошлой неделе ставка была 3,25%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.