Coinbase Derivatives начнет торговлю фьючерсами на нефть и золото

Биржа Coinbase Derivatives запустит розничные фьючерсные контракты на нефть и золото. Это дополнит криптовалютные деривативы, доступные на площадке, говорится в блоге Coinbase.

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Торговля фьючерсными контрактами на нефть и золото начнется 3 июня 2024 г. Объем контрактов — 10 баррелей нефти и 1 тройская унция соответственно. Расчет будет производиться в долларах США.

В компании подчеркнули, что основой бизнеса остаются фьючерсные контракты на цифровые активы. В то же время Coinbase Derivatives стремится расширить список доступных клиентам продуктов за счет перспективных позиций, отмечено в релизе.

Таким образом, платформа планирует обеспечить достаточную диверсификацию, а также предоставить трейдерам новые возможности для управления рисками и перекрестного хеджирования, заявили в организации.

В компании отметили, что Coinbase Derivatives регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Coinbase Derivatives начала работу в мае 2023 года. На площадке доступны фьючерсные контракты на биткоин и Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и Dogecoin.