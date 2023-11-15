Правительство приняло постановление, определяющее механизм признания иностранных доверительных услуг в Украине. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Цифровой безвиз с ЕС: Правительство приняло постановление об иностранных е-доверительных услугах
Что это значит
Принятое решение ускорит интеграцию Украины в единый цифровой рынок ЕС, заявили в Минцифры.
Постановление позволяет использовать квалифицированные электронные подписи стран ЕС в Украине, а также вносить в Доверительный список иностранных предоставителей электронных доверительных услуг.
Теперь граждане ЕС смогут подписывать в Украине е-документы своими е-подписями и предоставлять электронные доверительные услуги в Украине.
Читайте: В Украине тестируют заключение европейских документов через «Дия.Подпись»
Такие изменения упростят электронное взаимодействие с иностранными партнерами, в частности, при ведении бизнеса, отмечают в Минцифры.
Это позволяет полноценно использовать украинские е-подписи за рубежом и шеринг е-документов ЕС в Украине.
Принятие постановления также позволяет заключать международные договоры о признании электронных доверительных услуг с другими странами.
Напомним
22 ноября 2022 года правительство приняло постановление № 1311, которым утвердило «Порядок проведения экспериментального проекта по взаимному признанию электронных доверительных услуг между Украиной и Европейским Союзом».
Проект должен быть реализован до 20 августа 2024 г. Ожидается, что взаимопризнание электронных подписей упростит получение определенных услуг и идентификацию личности для находящихся за рубежом украинцев, а также подписание электронных документов с использованием электронных подписей между украинскими и иностранными контрагентами.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии