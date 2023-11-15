Цифровой безвиз с ЕС: Правительство приняло постановление об иностранных е-доверительных услугах

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Что это значит

Принятое решение ускорит интеграцию Украины в единый цифровой рынок ЕС, заявили в Минцифры.

Постановление позволяет использовать квалифицированные электронные подписи стран ЕС в Украине, а также вносить в Доверительный список иностранных предоставителей электронных доверительных услуг.

Теперь граждане ЕС смогут подписывать в Украине е-документы своими е-подписями и предоставлять электронные доверительные услуги в Украине.

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Такие изменения упростят электронное взаимодействие с иностранными партнерами, в частности, при ведении бизнеса, отмечают в Минцифры.

Это позволяет полноценно использовать украинские е-подписи за рубежом и шеринг е-документов ЕС в Украине.

Принятие постановления также позволяет заключать международные договоры о признании электронных доверительных услуг с другими странами.

Напомним

22 ноября 2022 года правительство приняло постановление № 1311, которым утвердило «Порядок проведения экспериментального проекта по взаимному признанию электронных доверительных услуг между Украиной и Европейским Союзом».

Проект должен быть реализован до 20 августа 2024 г. Ожидается, что взаимопризнание электронных подписей упростит получение определенных услуг и идентификацию личности для находящихся за рубежом украинцев, а также подписание электронных документов с использованием электронных подписей между украинскими и иностранными контрагентами.