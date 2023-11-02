Основателя Pearl приговорили к заключению, Binance прекратит поддержку рубля: что нового на рынке

Binance прекратит поддержку рубля из-за завершения партнерства с Advcash — The Wall Street Journal

Криптовалютная биржа Binance планирует прекратить партнерство с платежной системой Advcash. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.

По их сведениям, причина заключается в том, что через этот шлюз клиенты переводили средства из подсанкционных российских банков.

Компания Advcash зарегистрирована в Белизе. Возможность внесения депозитов и вывода средств в российских рублях через нее Binance открыла в октябре 2019 года.

Представитель Advcash заявил, что не получал от криптобиржи никаких обновлений об их партнерстве.

Хакеры вывели $2,1 миллион из Onyx Protocol

Лендинговая DeFi-платформа Onyx Protocol потеряла примерно $2,1 млн в результате эксплойта неликвидного рынка, развернутого 27 октября. Эксперты PeckShield обратили внимание на инцидент, когда команда протокола о нем еще не знала.

Согласно специалистам компании, злоумышленники воспользовались известной проблемой округления в популярном форке Compound v2, лежащего в основе архитектуры Onyx.

Этот баг неизвестные использовали в апреле для взлома Hundred Finance на сумму примерно в $7 млн.

«По сути, подвергшийся эксплойту рынок oPEPE был развернут пять дней назад без какой-либо ликвидности. Пул наполнили заимствованными средствами, которые затем были погашены за счет проблемы округления», — пояснили специалисты PeckShield.

Ончейн-данные показывают, что 750 ETH (около $1,25 млн) взломщики Onyx уже отправили в сервис микширования Tornado Cash.

Основатель криптовалюты Pearl получил 4 года тюрьмы за неуплаченные налоги

Судья Южного округа Нью-Йорка Колин Макмахон приговорила основателя криптовалютного проекта Oyster Pearl Амира Бруно Элмаани, известного как Бруно Блок, к четырехлетнему заключению.

Согласно пресс-релизу, это максимальный предусмотренный законом срок за налоговые нарушения, совершенные подсудимым.

5 апреля 2023 года Элмаани признал себя виновным в том, что тайно выпускал и продавал токены Pearl для получения личной выгоды, не платил подоходный налог с этой деятельности, допустив фискальный ущерб в $5,5 млн.

«Амир Элмаани нарушил обязанность платить налоги на миллионы долларов прибыли от криптовалюты, а также обманул доверие инвесторов к запущенному им токену. Участники рынка цифровых активов должны играть по правилам, и мы будем неустанно преследовать тех, кто этого не делает», — заявил прокурор в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Обвинения против основателя Oyster Pearl правоохранители выдвинули в декабре 2020 года.

В соглашении о признании вины он подтвердил, что в 2017 году под псевдонимом Бруно Блок запустил криптопроект. В октябре 2017 года проведено ICO токенов Pearl (PRL).

Инвесторам и в публичном пространстве Элмаани заявлял, что предложение монет останется фиксированным, а смарт-контракт для их выпуска заблокирован. Однако примерно через год втайне от всех отчеканил и продал новую партию токенов.

Стоимость актива в руках инвесторов обвалилась, а биржа, через которую Бруно Блок проводил операции, вскоре прекратила поддержку Pearl.

Подсудимый не встречался с инвесторами и сотрудниками Oyster Pearl лично, скрываясь за псевдонимом. Компания, ставшая юридической оболочкой для криптопроекта, была зарегистрирована на подставное лицо.

За 2017 год Элмаани подал декларацию, в которой сообщил о $15 000 годового дохода, не связанного с цифровыми активами. В 2018 году предприниматель вовсе не отчитался перед налоговой.

По данным властей, за это время он потратил свыше $10 млн на покупку нескольких яхт, $1,6 млн — на приобретение компании, производящей композиты. Элмаани стал владельцем двух коттеджей стоимостью $700 000, зарегистрированных на свою фиктивную фирму, и совершил покупки «на сотни тысяч долларов» в магазинах товаров для дома.

В дополнение к тюремному сроку Элмаани обязан возместить налоговый ущерб в сумме свыше $5,5 млн.

Блокчейн TON установил мировой рекорд по скорости транзакций

31 октября блокчейн The Open Network в ходе публичного тестирования установил мировой рекорд, выполнив 104 715 транзакций в секунду (TPS).

Для теста команда проекта арендовала у Alibaba Cloud 256 серверов для нод-валидаторов и запустила отдельную сеть TON Blockchain. В ней была создана так называемая «бомба» — специальный смарт-контракт, который клонирует себя и непрерывно передает транзакции.

«Мы взорвали „бомбу“ на 10 минут, что привело к интенсивному росту нагрузки. Сеть раскололась на 512 шардчейнов и обрабатывала 90 000−110 000 транзакций в секунду до момента ее отключения», — рассказали представители проекта.

За 22 минуты сеть обработала более 107 млн транзакций, пиковый TPS составил 111 498.

Результаты подтверждены независимым аудитором CertiK.

Показатели превышают все подтвержденные результаты других блокчейнов, а также максимальную скорость централизованных платежных систем, таких как Visa и Mastercard.

По словам разработчиков TON, потенциально сеть способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду при достаточном количестве валидаторов.

Предыдущим обладателем титула самого быстрого блокчейна была Solana.