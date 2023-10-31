Apple совместно с Приватбанком запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay (обновлено)

Что это значит

Эта функция предоставляет продавцам простой, безопасный и конфиденциальный способ принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

Клиенты Приватбанка могут начать использовать Tap to Pay на iPhone всего за несколько минут прямо в приложении «Терминал» iOS, загрузив его из Apple App Store на iPhone XS или более поздней версии.

После простой и понятной процедуры регистрации все, что нужно сделать продавцу, чтобы начать принимать платежи — это открыть приложение «Терминал» на своем iPhone, ввести сумму покупки и попросить клиента преподнести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

Технология Apple Tap to Pay на iPhone использует встроенные функции iPhone, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность как бизнес-данных, так и данных клиентов.

«Это был долгий путь. Год назад мы обратились и убедили Apple, что новая технология приема бесконтактных платежей очень важна для Украины, особенно во время войны, облегчит доступ к банковским услугам, снизит расходы бизнеса и будет способствовать развитию cashless экономики! Как результат, Украина была добавлена в глобальный roadmap развертывания сервиса в мире», — написал Заиграев.