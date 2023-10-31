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31 октября 2023, 11:37 Читати українською

Apple совместно с Приватбанком запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay (обновлено)

Apple вместе с Приватбанком и при поддержке VISA запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay, благодаря которому ваш iPhone превращается в платежный POS-терминал. Об этом написал в фейсбуке Член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Apple вместе с Приватбанком и при поддержке VISA запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay, благодаря которому ваш iPhone превращается в платежный POS-терминал.
Фото: rbc.ua

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Что это значит

Эта функция предоставляет продавцам простой, безопасный и конфиденциальный способ принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

Клиенты Приватбанка могут начать использовать Tap to Pay на iPhone всего за несколько минут прямо в приложении «Терминал» iOS, загрузив его из Apple App Store на iPhone XS или более поздней версии.

После простой и понятной процедуры регистрации все, что нужно сделать продавцу, чтобы начать принимать платежи — это открыть приложение «Терминал» на своем iPhone, ввести сумму покупки и попросить клиента преподнести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

Технология Apple Tap to Pay на iPhone использует встроенные функции iPhone, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность как бизнес-данных, так и данных клиентов.

«Это был долгий путь. Год назад мы обратились и убедили Apple, что новая технология приема бесконтактных платежей очень важна для Украины, особенно во время войны, облегчит доступ к банковским услугам, снизит расходы бизнеса и будет способствовать развитию cashless экономики! Как результат, Украина была добавлена в глобальный roadmap развертывания сервиса в мире», — написал Заиграев.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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