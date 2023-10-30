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30 октября 2023, 12:22 Читати українською

100 дней работы государственного Sense Bank

Рост доверия клиентов, участие в государственных программах, развитие инновационных продуктов и привлечение новых партнеров и клиентов. Sense Bank отчитывается о результатах первых 100 дней работы в статусе государственного банка.

Финансовые показатели

Sense Bank — прибыльный и ликвидный. Так, по состоянию на 1 октября 2023 г. прибыль составила 5,626 млрд грн. Показатель адекватности основного капитала (Н3) составил 16,77% при нормативе НБУ 7%, а норматив адекватности регулятивного
капитала (Н2) — 16,82% при нормативе 10%.

Кроме того, в сентябре 2023 года национальное уполномоченное рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Sense Bank на уровне uaAAА по национальной украинской шкале. Банк с рейтингом uaAAА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими финучреждениями.

Доверие клиентов

Около 11 миллиардов гривен — именно на такую сумму клиенты Sense Bank открыли срочные депозиты через 100 дней после перехода банка в государственную собственность, что составляет более 100 тысяч вкладов. Кроме того, 80% розничных клиентов за это время повторно разместили свои сбережения на депозитных счетах банка, что является одним из лучших показателей за время военного положения.

Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. С момента национализации банк вырос в пассивах юридических лиц с 18,8 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн. Так, прирост пассивов МСБ составил 29%, а портфель корпоративного бизнеса увеличился на 95%. Кроме того, участие предприятий государственного сектора в структуре пассивов банка составляет около 23%.

Активное кредитование бизнеса и населения

Sense Bank вернулся в активный режим кредитования предприятий и поддерживает как имеющихся, так и новых клиентов. В частности, банк возобновил участие в программе поддержки микро- и малого предпринимательства в Украине «Доступные кредиты 5−7- 9». В настоящее время корпоративный блок рассматривает более 160 кредитных заявок от действующих и потенциальных клиентов на общую сумму более 18 млрд. грн.

Украинская финансовая жилищная компания акцептировала заявку Sense Bank на участие в государственной программе кредитования єОселя. После подписания Генерального соглашения с ПАО «Укрфинжилье» банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты на срок от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых.

Технологии и безопасность

Руководство и команда разработки Sense Bank продолжает создание долгосрочной стратегии развития цифрового банка Sense SuperApp.

Эффект уже наблюдается. За 100 дней Sense SuperApp обновился 6 раз, улучшая привычные продукты и предлагая принципиально новые — команда активна в обоих направлениях. Свежим решением для всего украинского рынка стала услуга «Зарплата раньше», с которой клиенты могут получать часть своей зарплаты 25 числа каждого месяца, оплачивая комиссию только при использовании. Актуальные нововведения коснулись ФЛП-части цифрового банка: клиентам стало доступно быстрое открытие цифровой бизнес-карты, а их доверенным лицам — выпуск и перевыпуск бизнес-карты на свое имя с текущего счета онлайн. Системно улучшаются и базовые функции: за 100 дней это коснулось процессов онбординга, онлайн-покупки валюты, поиска отделений на карте, клиентской аналитики кредитных предложений, управления депозитами и т. д. Часть уникальных для Украины функций уже разработана и протестирована: их анонс ожидается в ближайшее время.

Один из ключевых элементов цифровой стратегии банка — абсолютная безопасность клиентских данных и денег в условиях войны. Системная работа в этом направлении велась и раньше: банк совершил миграцию в облачные центры обработки данных для дополнительной защиты клиентских, транзакционных и других данных, чтобы обеспечить непрерывную деятельность всех сервисов. Это новый технологический уровень банковского обслуживания, который только внедряют в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+23
kingcity
kingcity
30 октября 2023, 12:34
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Хороші умови по купівлі ОВДП, а також хороший курс по онлайн обміну валют. А от по інших продуктах «тарифні гайки «закручуються. Комісія за РКО при використанні кредитних коштів, обмеження місячної суми безкоштовних карткових переказів…

Ще додам в цілому непоганий мобільний додаток.
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0
financialGenius
financialGenius
30 октября 2023, 14:54
#
Не знаю не знаю , я от этого банка отстранился … Во-первых методика расчёта курса при оплате карточкой в Европе стала хуже , что-то подобное в Ощадбанке , когда за оплату через терминал добавляют комиссию Во вторых перевод без комиссии на карточки других банков сделали только 20000 грн, потом нужно платить комиссию … Ну и в третих , упали ставки по депозитам (срочным и бессрочным) . Раньше они выделялись и были лучше чем у Привата и моно … Вообщем какие плюсы у него появились , может я не заметил или не пользуюсь ?
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