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26 октября 2023, 12:39 Читати українською

Польский бренд женской одежды Greenpoint выходит на рынок Украины

В 2024 году польская сеть магазинов женской одежды Greenpoint откроет 20 франчайзинговых магазинов в Украине. Об этом Forbes сообщили в компании Retail & Development Advisor (RDA), выступающей эксклюзивным агентом и партнером Greenpoint в Украине.

В 2024 году польская сеть магазинов женской одежды Greenpoint откроет 20 франчайзинговых магазинов в Украине.
Фото: francorpbaltic.com

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Что известно

Украина станет первым зарубежным рынком с физическими магазинами польского бренда. Как отмечают в RDA, польские fashion бренды и онлайн-платформы демонстрируют хорошие результаты в Украине, что стало весомым фактором для принятия решения Greenpoint о выходе на украинский рынок.

«Сейчас рассматриваются варианты как по продаже мастер-франшизы, так и региональных франшиз нескольким партнерам. В то же время компания RDA будет проводить поиск франчайзи, предоставлять переговорное сопровождение и выполнять консалтинговую функцию для Greenpoint», — отметил гендиректор RDA Андрей Лотоцкий.

По его словам, условия франшизы от Greenpoint «достаточно лояльны по сравнению с большинством fashion-игроков» и компания готова индивидуально подходить к договорам с франчайзи.

Топ-менеджер RDA добавляет, что прежде всего Greenpoint заинтересован в открытии магазинов в торговых центрах, так как этот формат более понятен руководству компании.

В 2024 году компания нацелена открыть 20 магазинов в Украине, а в течение следующих лет их количество может увеличиться в несколько раз, отметил Лотоцкий.

«Прежде всего, компания нацелена на развитие в Киеве и западных регионах страны. Но в общей сложности Greenpoint готов открывать магазины в населенных пунктах от 30 000 населения, что очень расширяет потенциальную географию развития сети», — подчеркнул топ-менеджер RDA.

Справка

Greenpoint — польский модный бренд, занимающийся проектированием и производством женской одежды и аксессуаров более 30 лет. Сеть компании насчитывает 219 торговых точек в Польше, 124 из которых работают на условиях франшизы.

Источник: Минфин
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