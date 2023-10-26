В 2024 году польская сеть магазинов женской одежды Greenpoint откроет 20 франчайзинговых магазинов в Украине. Об этом Forbes сообщили в компании Retail & Development Advisor (RDA), выступающей эксклюзивным агентом и партнером Greenpoint в Украине.
Польский бренд женской одежды Greenpoint выходит на рынок Украины
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Что известно
Украина станет первым зарубежным рынком с физическими магазинами польского бренда. Как отмечают в RDA, польские fashion бренды и онлайн-платформы демонстрируют хорошие результаты в Украине, что стало весомым фактором для принятия решения Greenpoint о выходе на украинский рынок.
«Сейчас рассматриваются варианты как по продаже мастер-франшизы, так и региональных франшиз нескольким партнерам. В то же время компания RDA будет проводить поиск франчайзи, предоставлять переговорное сопровождение и выполнять консалтинговую функцию для Greenpoint», — отметил гендиректор RDA Андрей Лотоцкий.
По его словам, условия франшизы от Greenpoint «достаточно лояльны по сравнению с большинством fashion-игроков» и компания готова индивидуально подходить к договорам с франчайзи.
Топ-менеджер RDA добавляет, что прежде всего Greenpoint заинтересован в открытии магазинов в торговых центрах, так как этот формат более понятен руководству компании.
В 2024 году компания нацелена открыть 20 магазинов в Украине, а в течение следующих лет их количество может увеличиться в несколько раз, отметил Лотоцкий.
«Прежде всего, компания нацелена на развитие в Киеве и западных регионах страны. Но в общей сложности Greenpoint готов открывать магазины в населенных пунктах от 30 000 населения, что очень расширяет потенциальную географию развития сети», — подчеркнул топ-менеджер RDA.
Справка
Greenpoint — польский модный бренд, занимающийся проектированием и производством женской одежды и аксессуаров более 30 лет. Сеть компании насчитывает 219 торговых точек в Польше, 124 из которых работают на условиях франшизы.
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