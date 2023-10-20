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20 октября 2023, 10:00 Читати українською

Изменения на финансовом рынке Украины: Главные вопросы Форума DIGITAL BANKING 2023

18 октября 2023 в Киеве состоялся International Forum: DIGITAL BANKING. RECIPES GROWTH 2023, организованный Финансовым Клубом BANKIR. Мероприятие началось приветствием Генерального директора клуба Жанны Голик, которая подчеркнула, что развертывание цифровых технологий в условиях wartime становится источником эффективных, стремительных и прибыльных изменений на банковском и финансовом рынке Украины. Она отметила важность цифровой трансформации и критичность процесса для современных финансовых компаний и банков.

В программу мероприятия были включены наиболее популярные и критические для сферы digital темы, включая кибербезопасность, онлайн-платежи, цифровой банкинг, обслуживание клиентов, автоматизацию, cloud и анализ больших данных.

В форуме приняли участие представители правительства и регуляторных органов, авторитетные эксперты в сфере финансов и банковского дела. Среди гостей были Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины и другие.

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Условия кредитования во время войны и лицензирование. Возобновление жизнедеятельности финансовых компаний. Цифровая трансформация социальной политики и развитие IT-сферы. Мероприятие предназначалось для обмена опытом, изучения лучших практик и определения путей развития современных финансовых услуг в военное время.

В обсуждении приняли участие высокопрофессиональные специалисты и представители ключевых институций: Константин Кошеленко, заместитель Министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, Михаил Федоренко, директор Департамента лицензирования Национального банка Украины, Сергей Синченко, CEO Moneyveo, Ростислав Дюк, член Наблюдательного совета Sense Bank и другие.

Представители бизнеса поделились опытом изменений, которые претерпели компании и благодаря чему удалось возобновить деятельность. В частности, Сергей Синченко отметил, что для обеспечения более эффективного и устойчивого функционирования Манивео был введен более придирчивый «порог входа» для клиентов. Это помогло уменьшить риски компании и оградить уязвимых клиентов от падения в долги, которые они не в состоянии погасить. Кроме того, в компании расширили продуктовую линейку, чтобы отвечать растущим потребностям клиентов во время войны и обеспечить более широкий доступ к финансовым услугам тем, кто может их обслуживать. Сергей Синченко поделился своими взглядами по поводу будущего Moneyveo в условиях цифровой трансформации и развития рынка. По его словам, инициативы, которые сегодня реализует Минцифра, важны и необходимы для украинского общества. Это позволяет гражданам удобно получать доступ к разным социальным услугам через онлайн-платформы и мобильные приложения, а бизнес становится более прозрачным и мобильным.

По мнению Сергея Синченко, развитие рынка небанковского потребительского кредитования в Украине в ближайшие несколько лет будет связано с внедрением технологий и инновационных подходов, которые обеспечат конкурентоспособность.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что дискуссия стала плодотворным обменом мнениями и идеями развития финансового сектора в условиях современных вызовов, а International Forum: DIGITAL BANKING. RECIPES GROWTH 2023 — важная платформа для обсуждения актуальных и стратегических вопросов, связанных с внедрением цифровых технологий в финансовом секторе Украины.

Источник: Минфин
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