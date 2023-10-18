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18 октября 2023, 15:40 Читати українською

В Польше меняется власть: что это значит для Украины

По результатам парламентских выборов в Польше, правящая партия «Право и справедливость» набрала больше всего голосов, но не сможет сформировать правительство. Скорее всего, власть получит коалиция из трех оппозиционных партий «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые». Об особенностях выборов и их последствиях для Украины, Forbes Ukraine рассказал журналист польского издания Super Express Томаш Вальчак. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

По результатам парламентских выборов в Польше, правящая партия «Право и справедливость», хотя и набрала больше всего голосов, потеряла большинство и не сможет сформировать правительство.

Почему предвыборная кампания была грязной

В Польше уже 18 лет идет священная война «Права и справедливости» и «Гражданской платформы». Всем казалось, что эти выборы — решающее столкновение.

Либералы считали, что если «ПиС» в третий раз победит — это конец польской демократии, которую последние восемь лет демонтировали. «ПиС» привыкли, что у власти есть деньги, госкомпании, и не хотели это терять. Потому все считали, что это особенно важные выборы для будущего Польши.

Кампании обеих ключевых партий строились на эмоциях друг к другу, а не на предложениях по улучшению и развитию страны.

«ПиС» хотела показать, что глава «Гражданской платформы» Дональд Туск — это ад, и если платформа придет к власти, будет катастрофа. Что Туск все отнимет, продастся немцам и россиянам, Польша станет частью россии.

«Гражданская платформа» говорила, что с победой действующей власти будет становиться только хуже в стране.

В конце кампании в каждом высказывании «ПиС» Туск появлялся в негативном контексте. «Гражданская платформа» же одумалась и настроилась на более положительные ноты — как они будут мирить население после выборов, как будут развивать Польшу. Это людям понравилось.

Но определяющим моментом стала поддержка других партий. Без «Третьего пути» и «Новых левых» (проголосовали 14,4% и 8,61% избирателей соответственно) об оппозиционной коалиции нельзя было бы и мечтать.

Эти две партии в борьбе «ПиС» и «Гражданской платформы» не участвовали, у них были серьезные предвыборные кампании.

Будет ли перезагрузка властей

Есть много конституционных моментов: Президент дает шанс победившей партии сформировать правительство. За всю новейшую историю Польши у выигрывавших партий либо было большинство голосов, либо они создавали коалицию в Сейме.

Но сейчас у «ПиС» нет большинства, у него оппозиция. Поэтому для формирования правительства у них не хватит голосов. Оппозиция без проблем может сформировать его. Но это будет в начале декабря, так что еще мучаемся с этой властью.

Что делала «ПиС» у власти

Людям нравилось, что «ПиС» просоциальная. Пока у власти до 2015 года была «Гражданская платформа», польская экономика развивалась по либеральным принципам: государство никому ничего не должно, все должны зарабатывать на жизнь своим трудом. Но оказалось, что были люди, думавшие по-другому.

В 2015 году «ПиС» поняли, что есть люди, которые ожидают от государства поддержки. И придумали разные соцвыплаты, которыми содержали свой электорат.

Самая популярная соцпрограмма «ПиС» — выплаты на детей «500 плюс». Пенсионеры получают так называемую «13−14» пенсию. Поэтому многие пожилые люди голосовали за эту власть, на этих выборах это где-то 53% голосов.

Они боялись потерять эти деньги, потому что «Гражданская платформа» много раз высказывалась, что так не должно быть. Позже оппозиция уже с этим смирилась, выплаты останутся.

Ошибки «ПиС» можно долго перечислять. Три основных. Первая — борьба с демократическими принципами. «ПиС» объявила войну Конституционному суду, их представители заняли там все должности. Из-за этого началась война с ЕС.

Вторая — политика с Брюсселем оказалась одной сплошной катастрофой. Это при том, что 90% населения поддерживают членство Польши в ЕС — самая большая поддержка в Европе среди стран. Многие боялись польского брекзита.

Третья — много скандалов вокруг «ПиС» — они превратили государство в частную фирму. Например, супруги политиков зарабатывали в госкомпаниях безумные деньги. Госкомпании и госинституты стали частью партийного механизма.

Чего ждать Украине

Только самого лучшего. Украине нечего бояться. Эти силы — не националисты. Для них важны принципы международных отношений. Эти партии поддерживали Украину с начала войны. Здесь ничего не изменится.

Конечно, будут возникать проблемы — вопросы зерна, например. Но это должно решаться без эмоций и обид. Эти силы понимают — нужно договариваться.

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Большинство оппозиционного электората — проукраинское. Новой власти не нужно угрожать Украине, потому что их электорат это поддерживает.

Источник: Минфин
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