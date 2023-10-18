Недвижимость в Испании или Закарпатье: что выбирают украинские инвесторы

Даже на втором году войны, выбирая страну для инвестиций в недвижимость, украинцы предпочитают Украину. Об этом свидетельствуют результаты первых инвестиционных дебатов, победу в которых одержала компания Isatex Invest Group, которая строит апартаменты в Закарпатье.

Испания VS Закарпатье

Первый эфир инвестиционных дебатов был посвящен теме «Куда лучше инвестировать: апартаменты в Испании или Закарпатье».

Аргументы в пользу зарубежной недвижимости привел юрист, основатель агентства Deniz Estate, эксперт по зарубежной недвижимости Юрий Грушецкий. Он, в частности, отметил, что инвестиции в апартаменты Испании — это не только сохранение средств. Это также диверсификация портфеля, легализация средств в Европе, возможность отдыхать в собственной недвижимости, пассивный доход.

О преимуществах вложения средств в «квадраты» Закарпатья рассказал сооснователь и генеральный директор ГК Isatex Invest Group Алексей Фокарди.

Главными доводами спикера в пользу апартаментов на западе нашей страны стали:

самый безопасный регион Украины;

самая большая рекреационная зона с субтропическим климатом;

постоянный туристический поток и заполняемость до 90%;

использование апартаментов для отдыха;

пассивный доход.

В конце эфира зрители, опираясь на доклады экспертов, голосовали за то, где бы они купили апартаменты, при наличии, скажем, $100−150 тыс. Доводы Алексея Фокарди оказались более убедительными — Isatex Invest Group, которая предлагает инвестировать в квадратные метры Закарпатья, набрала большее количество голосов и одержала победу в дебатах.

Кто такие Isatex Invest Group и почему Закарпатье

Isatex Invest Group — многоотраслевой холдинг из 70 компаний, за 15 лет на рынке построил более 350 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Основанная в Мелитополе, компания работала на юге, но из-за оккупации пришлось переехать в Закарпатье. Новый регион для релокации бизнеса, по словам Алексея Фоккарди, сооснователя и генерального директора ГК Isatex Invest Group, выбирали исходя из нескольких соображений. Главную роль, конечно, сыграл фактор безопасности.

«Учитывая, что приморские города на юге страны заминированы, оккупированы или у них повышенные военные риски, сформировали для себя понимание, что Закарпатье является самым безопасным регионом в Украине», — отметил эксперт.

Кроме того, отдаленность от линии фронта и относительно стабильная ситуация способствуют развитию бизнеса. Если с началом второй фазы войны в большинстве городах-миллионниках цены на недвижимость либо замерли, либо снизились, то в западных регионах, наоборот, начали расти. И эта тенденция до сих пор продолжается.

«В целом, учитывая, что у нас был большой опыт в строительстве и реализации проектов в жилье, коммерции, индустриальных и рекреационных, изучили рынок и приняли решение сфокусироваться на строительстве жилых и рекреационных комплексов».

Еще один козырь Закарпатья — очень благоприятные климатические условия и удивительная природа. Ведь, кроме Крыма, это единственный регион Украины, у которого субтропический климат.

«У нас большой опыт в жилом, коммерческом, индустриальном строительстве. Однако, рассматривая Закарпатье, мы поняли, что инвестирование в рекреационную или жилую недвижимость, или если они будут объединены, будет самым рентабельным, с инвестиционной точки зрения. Тем более, что такую недвижимость можно использовать как жилье, как вложения с перспективой капитализации, а также для получения пассивного дохода, не выезжая за границу», — подчеркнул Алексей Фокарди.

Как выбрать проект для инвестиций

Главным правилом удачной инвестиции является правильно выбранный проект. Критериев для анализа множество, но первое, на что советует обратить внимание сооснователь и генеральный директор Isatex Invest Group, — разветвленность и наполненность его инфраструктуры. Кафе, рестораны, магазины, аптеки, бассейн, игровые комнаты, офисные помещения, парковки — все это и многое другое должно присутствовать в проекте.

«Если комплекс обеспечит все необходимое для работы и досуга, он будет востребован и будет приносить стабильный доход. На это мы ориентируемся сами и ориентируем наших клиентов», — подчеркнул Алексей Фокарди.

Как пример удачной инвестиции, эксперт привел апарт-комплекс «Grand Family Закарпаття», который сейчас Isatex Invest Group строит среди зеленых лесов Карпат в Ужгородском районе.

Среди преимуществ проекта:

безопасное расположение — уютный город Ужгород в тихом уголке Закарпатья;

хорошая экология — комплекс находится среди карпатских лесов и озер;

многофункциональность — здесь можно жить, работать, отдыхать, проводить бизнес-мероприятия, а также зарабатывать в аренде;

инфраструктура и сервис — упорядоченная и озелененная территория с бассейнами, зонами отдыха, за которой ухаживает управляющая компания;

доступность — недвижимость в комплексе можно приобрести с рассрочкой платежей и индивидуальным графиком погашения;

большой выбор площадей (от 35 кв. м) и планировок, возможность планировать жилье по индивидуальному проекту.

Вкладывая средства в апартаменты комплекса, инвестор не только становится полноправным владельцем недвижимости в туристической местности для последующей сдачи в аренду. Он одновременно получает бизнес «под ключ», а именно — возможность сотрудничать с управляющей компанией, которая берет на себя все хлопоты по управлению и обслуживанию. Задача инвестора — получать доход и отчетность.

В обход рисков

Потенциальных инвесторов в апартаменты Закарпатья сегодня волнуют два основных вопроса. Первое: удастся ли в условиях большой конкуренции обеспечить высокую заполняемость комплекса.

Алексей Фокарди говорит, что гостей в Закарпатье хватает, загруженность комплексов действительно может достигать 90−95%. Ведь сюда приезжают не только с целью развлечься и отдохнуть. Здесь мощная рекреационная, лечебная и туристическая составляющая.

Впрочем, для большей уверенности есть возможность перестраховаться. «Строительство комплекса вблизи районных центров или больших городов может обеспечить его дополнительным спросом», — поделился эксперт.

Другой вопрос — что ждет рынок недвижимости Закарпатья после войны, будут ли квадратные метры в регионе такими же востребованными. Делать сегодня прогнозы сложно. Но, по мнению сооснователя и генерального директора Isatex Invest Group, как жилой, так и доходной недвижимости ничего не грозит, она останется востребованной и ликвидной. Богатая история, культура и ресурсы Закарпатья будут всегда привлекать туристов и не только туристов.

«Многие из наших инвесторов из Харькова, Киева и других городов говорят, что хотят иметь второе жилье в безопасном регионе. А для многих оно, возможно, станет первым, где они захотят жить на склоне лет», — отметил Алексей Фокарди.

В любой инвестиции присутствует доля риска. Но взвешенный, сознательный подход поможет его минимизировать и получить больше выгоды.

Напомним, что следующие прямые эфиры состоятся 18 и 25 октября в 19.00 на канале Monitor.Estate на платформе Youtube.