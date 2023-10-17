ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 1,5 млрд грн

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Начальная цена реализации всех лотов составляет 1536,7 млн грн. Из них на сумму 1 207,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 331,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 0,2 млн грн.

Активы каких банков будет продавать Фонд

АО «Мегабанк» — на общую сумму 850,9 млн грн, из них 574,7 млн грн — стартовая цена выставленных на продажу прав требования по кредитам, и 275,9 млн грн — недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком выставлена на продажу за 0,2 млн грн.

АО «Банк Форвард»: с начальной ценой 530,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 102,3 млн грн, из них 86,0 млн грн — начальная цена продажи прав требования по кредитам, 16,3 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

ПАО «АКБ «Капитал» — на общую сумму 36,4 млн грн, из них с начальной ценой 30,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и за 6,3 млн грн — права требования по кредиту.

АО «Айбокс Банк» — с начальной ценой 9,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

АО «КБ «Земельный капитал» — с начальной ценой 5,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «Дельта Банк»: 2,8 млн грн — начальная цена продажи недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО «МР БАНК» — с начальной ценой 1,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «Банк Сич» — со стартовой ценой 0,1 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства банка.