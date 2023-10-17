ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 1,5 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2023, 18:43 Читати українською

ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 1,5 млрд грн

В течение текущей недели (16 — 20 октября 2023 г.) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В течение текущей недели (16 — 20 октября 2023 г.) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Начальная цена реализации всех лотов составляет 1536,7 млн грн. Из них на сумму 1 207,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 331,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 0,2 млн грн.

Активы каких банков будет продавать Фонд

АО «Мегабанк» — на общую сумму 850,9 млн грн, из них 574,7 млн грн — стартовая цена выставленных на продажу прав требования по кредитам, и 275,9 млн грн — недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком выставлена на продажу за 0,2 млн грн.

АО «Банк Форвард»: с начальной ценой 530,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 102,3 млн грн, из них 86,0 млн грн — начальная цена продажи прав требования по кредитам, 16,3 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

ПАО «АКБ «Капитал» — на общую сумму 36,4 млн грн, из них с начальной ценой 30,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и за 6,3 млн грн — права требования по кредиту.

АО «Айбокс Банк» — с начальной ценой 9,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

АО «КБ «Земельный капитал» — с начальной ценой 5,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «Дельта Банк»: 2,8 млн грн — начальная цена продажи недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО «МР БАНК» — с начальной ценой 1,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «Банк Сич» — со стартовой ценой 0,1 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства банка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами