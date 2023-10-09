100 гривен в подарок за расчет кредиткой «Тудим-Сюдим» от Радабанка

Участвуйте в увлекательной акции от АО «АБ «Радабанк», чтобы получить бонусные 100 гривен на Вашу кредитную карту «Тудым-Сюдым».

Для участия в акции нужно всего лишь:

• Оформить карточку «Тудым-Сюдым» в ближайшем отделении Радабанка.

• Совершить одну покупку/оплату на сумму не менее 500 гривен за счет кредитных средств с карты «Тудым-Сюдым».

В результате Вы получите подарок — 100 гривен на Вашу карту.

Акционная выплата доступна только один раз и действует для клиентов любого отделения Радабанка.

Мы приглашаем Вас принять участие в этом увлекательном событии, где объединились щедрость и выгода, чтобы порадовать Вас!

Акция проходит с 28.08.2023 г. по 28.10.2023 г.

Основные характеристики кредитной карты «Тудым-Сюдым»:

• Кредитный лимит от 5000 до 100 000 грн;

• Срок кредитования 12 месяцев с возможностью пролонгации;

• Процентная ставка 0,01% в льготном периоде, после 39,6% годовых, реальная эффективная ставка — 55,8% годовых;

• Льготный период до 92 дней на все типы транзакций.

Не упустите возможность получить приятный подарок от Радабанка и открыть для себя мир новых возможностей, пользуясь кредитной картой с множеством преимуществ «Тудим-Сюдим».

Официальные правила акции здесь.

За деталями обращайтесь в контакт-центр по телефону: 0 800 500−999 (бесплатно со всех телефонов Украины).