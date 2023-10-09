Участвуйте в увлекательной акции от АО «АБ «Радабанк», чтобы получить бонусные 100 гривен на Вашу кредитную карту «Тудым-Сюдым».
100 гривен в подарок за расчет кредиткой «Тудим-Сюдим» от Радабанка
Для участия в акции нужно всего лишь:
• Оформить карточку «Тудым-Сюдым» в ближайшем отделении Радабанка.
• Совершить одну покупку/оплату на сумму не менее 500 гривен за счет кредитных средств с карты «Тудым-Сюдым».
В результате Вы получите подарок — 100 гривен на Вашу карту.
Акционная выплата доступна только один раз и действует для клиентов любого отделения Радабанка.
Мы приглашаем Вас принять участие в этом увлекательном событии, где объединились щедрость и выгода, чтобы порадовать Вас!
Акция проходит
Основные характеристики кредитной карты «Тудым-Сюдым»:
• Кредитный лимит от 5000 до 100 000 грн;
• Срок кредитования 12 месяцев с возможностью пролонгации;
• Процентная ставка 0,01% в льготном периоде, после 39,6% годовых, реальная эффективная ставка — 55,8% годовых;
• Льготный период до 92 дней на все типы транзакций.
Не упустите возможность получить приятный подарок от Радабанка и открыть для себя мир новых возможностей, пользуясь кредитной картой с множеством преимуществ «Тудим-Сюдим».
Официальные правила акции здесь.
За деталями обращайтесь в контакт-центр по телефону: 0 800 500−999 (бесплатно со всех телефонов Украины).
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