100 гривень у подарунок за розрахунок кредиткою «Тудим-Сюдим» від Радабанку

Беріть участь у захопливій акції від АТ «АБ «Радабанк», щоб отримати подарункові 100 гривень на вашу кредитну картку «Тудим-Сюдим» .

Для участі в акції потрібно лише:

· Оформити картку «Тудим-Сюдим» у найближчому відділенні Радабанку.

· Здійснити одну покупку/оплату на суму не менше 500 гривень кредитними коштами з Вашої картки «Тудим-Сюдим».

В результаті Ви отримаєте подарунок — 100 гривень на Вашу картку.

Акційна виплата доступна тільки один раз і діє для клієнтів будь-якого відділення Радабанку.

Ми запрошуємо Вас взяти участь в цій захопливій події, де щедрість та вигода об'єдналися, щоб порадувати Вас!

Акція триває з 28.08.2023 р. по 28.10.2023 р.

Основні характеристики кредитної картки «Тудим-сюдим»:

· Кредитний ліміт від 5000 до 100 000 грн;

· Термін кредитування 12 місяців з можливістю пролонгації;

· Процентна ставка 0,01% у пільговому періоді, після 39,6% річних, реальна ефективна ставка — 55,8% річних;

· Пільговий період до 92 днів на всі типи транзакцій.

Не проґавте можливість отримати приємний подарунок від Радабанку та відкривайте для себе світ нових можливостей, користуючись кредитною карткою із безліччю переваг «Тудим-Сюдим».

Офіційні правила акції тут.

За деталями звертайтеся до контакт-центру за телефоном: 0 800 500−999 (безплатно з усіх телефонів України).