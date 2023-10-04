Тест-драйв нового сервиса накопления МаниБокс от ПУМБ

Сервисы накопления — полезная и востребованная вещь. Особенно сегодня, во время жестокой войны, которую развязала россия против Украины. Во-первых, это идеальный инструмент для донатов, что сейчас, пожалуй, самое главное. Во-вторых, удобный способ накопить деньги для личных нужд. Недавно свой сервис накопления МаниБокс запустил и ПУМБ . Мы разбирались, как он работает и чем отличается от существующих уже аналогов.

Что такое МаниБокс

Очевидно, что наличие удобного сервиса накопления помогает банкам не только удержать существующих клиентов, но и привлечь внимание новых. Сейчас люди часто начинают пользоваться картами конкретного финучреждения именно потому, что оно дает возможность либо легко открыть сбор самому, либо удобно приобщиться к уже существующим. Так, через донаты в пользу военных и волонтеров люди пытаются быть полезными своей стране.

Недавно свой сервис накоплений представил ПУМБ. Он называется МаниБокс. Его суть в том, что клиент может открыть накопительный счет, указать сумму, которую хочет накопить и, собственно, начать это делать. Счет открывается и пополняется без комиссий, как с карты ПУМБ, так и дебетовых карт других банков. Каждый МаниБокс можно превратить в общий сбор средств на общую цель, если владелец счета поделится его реквизитами с другими. Счет МаниБокс можно в любой момент полностью закрыть или вывести из него часть средств на свою карту. Можно посмотреть историю пополнений и выводов.

Тем, кто уже пользовался подобным сервисом Банка от monobank, который сегодня довольно популярен, будет несложно разобраться и с МаниБоксом, потому что по функционалу они похожи. Тем не менее, есть и определенные отличия. В первую очередь, это больший функционал для пополнения, который предоставляет ПУМБ. Он реализован в форме игры и персональных вызовов (об этом чуть дальше). Но главным преимуществом МаниБокса перед той же Банкой является 5% годовых, которые начисляются на остаток средств на счете. Это будет достаточно приятным бонусом, особенно при сборах на крупные суммы.

Сервисом МаниБокс может пользоваться каждый клиент ПУМБ. Получить этот статус очень просто. Достаточно скачать мобильное приложение ПУМБ Online и открыть счет онлайн. Процесс занимает не больше 5 минут. При регистрации указываем номер телефона и проходим верификацию. Это можно сделать через Дію или с помощью БанкID (мы выбрали первый вариант):

Затем приложение попросит указать электронную почту, на которую отправят договор с банком, источники дохода. После подписания договора необходимо создать пароль для безопасного входа в приложение.

Все, вы — новый клиент ПУМБ.

Чтобы создать МаниБокс, с главной страницы нужно перейти в раздел «Накопления», нажать значок на МаниБокс, придумать для него название (назовем наш «Бокс» «на ВСУ») и указать сумму накопления.

Готово! МаниБокс открыт.

Как пополнить МаниБокс

Это можно сделать тремя способами: прямой перевод со своей карты, настроить автопополнение, а также приобщив к этому других людей.

Прямой перевод осуществляется через кнопку «Пополнить МаниБокс». Мы пополнили его на 1000 грн. После этого ободок в форме подковы, который накрывает собой лого МаниБокса и является индикатором уровня наполнения счета соответственно указанной суммы накопления, из серого превратился в голубой. Таким образом он сигнализирует о том, что цель накопления (в нашем случае это 1000 грн) достигнута полностью.

Достаточно богатый и интересный функционал скрыт за кнопкой «Автопополнение». Он позволяет настроить регулярные списания с собственной карты несколькими способами:

забавные помощники;

регулярный платеж;

процент от покупок;

анти-трыньки;

марафонец.

«Забавные помощники» отвечают за разные категории товаров. «Кальмаркет» автоматически забрасывает 10 грн в МаниБокс с оплаты продуктов в магазине, «Кафебара» — 15 грн с расчета в заведении питания, «Бьютифлай» — 20 гривен с покупки товаров красоты, «Бензон» — 50 грн с каждой заправки бензином, «Одягуар» — 50 грн за одежду и «Иншезавр» — 15 грн с расчета за любые другие товары соответственно.

С «Регулярным платежом» все просто: указываем сумму, частоту и дату (или несколько дат) зачисления средств в бокс.

Настроив «Процент от покупок» можно автоматически забрасывать на МаниБокс определенный процент от каждого расчета картой (просто нужно его указать).

«Анти-трыньки» — это своеобразные челенджи, которые помогут накопить средства. Сможете ли вы обойтись без покупки кофе и вкусностей в кафе? А без походов в заведения питания? Анти-трыньки предлагают это проверить. Тем более, что указанная сумма сбережений непременно мотивирует.

Мы решили включить все категории и увидели, что, отказав себе в мелких покупках, за год можно накопить почти 100 тыс гривен.

«Марафонец» — также один из интересных способов сбережения. Можно выбрать сумму, шаг, на который будете ее увеличивать ежедневно, и конечный срок марафона. Так, забрасывая в бокс ежедневно небольшие суммы, можно накопить тысячу гривен уже за месяц.

Если «МаниБокс» создается как общий сбор, то к нему нужно добавить описание — краткая информация о сборе и его цели. Чтобы люди, которые будут к нему приобщаться, могли с ней ознакомиться. Поделиться сбором з друзьями можно, нажав «поделиться Манибокс» и выбрав наиболее удобный вариант: ссылку на номер карты или QR-код.

Снятие средств

С этим тоже все просто. Нужно нажать на кнопку «Снять средства», выбрать карту ПУМБ, на которую они будут начислены, и снимаемую сумму. Через несколько секунд деньги будут на нее зачислены.

Итоги

МаниБокс — не первый сервис такого формата. Однако, ПУМБ разработал идею по-своему, и предложил несколько свежих и интересных функций. Наиболее привлекательной фишкой продукта, на наш взгляд, является начисление 5% на сумму накоплений на МаниБоксе. Также стоит отметить креативность разработчиков сервиса в плане автопополнения, которое можно организовать в форме увлекательной игры. Такой подход может понравиться людям, которым психологически трудно экономить даже небольшие суммы, отказываясь от мелких покупок.