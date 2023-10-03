Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов в «Дие». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В «Дие» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков
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Услуга «Возвращение вкладов» в «Дие» позволяет обанкротившемуся вкладчику банка получить возмещение на имеющуюся или открыть новую карточку «єПідтримка» в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.
Как получить услугу в «Дие»
- Авторизуйтесь в приложении.
- Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».
- Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.
- Выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
- Уточните контактные данные.
- Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.
- Подпишите заявление «Дия.Подписью».
Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.
Отмечается, что услугой уже могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков. В частности, вкладчики Укрстройинвестбанка, выплаты которым начались 29 сентября.
Источник: Минфин
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