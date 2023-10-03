В «Дие» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов в «Дие». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Услуга «Возвращение вкладов» в «Дие» позволяет обанкротившемуся вкладчику банка получить возмещение на имеющуюся или открыть новую карточку «єПідтримка» в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.

Как получить услугу в «Дие»

Авторизуйтесь в приложении.

Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».

Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.

Выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

Уточните контактные данные.

Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.

Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Отмечается, что услугой уже могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков. В частности, вкладчики Укрстройинвестбанка, выплаты которым начались 29 сентября.