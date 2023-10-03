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3 октября 2023, 18:34 Читати українською

В «Дие» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов в «Дие». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов в «Дие».
Фото: slovoidilo.ua

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Услуга «Возвращение вкладов» в «Дие» позволяет обанкротившемуся вкладчику банка получить возмещение на имеющуюся или открыть новую карточку «єПідтримка» в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.

Как получить услугу в «Дие»

  • Авторизуйтесь в приложении.
  • Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».
  • Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.
  • Выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
  • Уточните контактные данные.
  • Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.
  • Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Отмечается, что услугой уже могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков. В частности, вкладчики Укрстройинвестбанка, выплаты которым начались 29 сентября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
mphet26
mphet26
3 октября 2023, 18:35
#
Чи можливо обнулити свiй рахунок в ОщадБанку СРСР через «дiя»?
+
0
jakiro
jakiro
3 октября 2023, 18:40
#
В банку долари, а віддадуть гривнею по 36.6. Лохотрон
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