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30 сентября 2023, 15:37 Читати українською

Украина согласилась на требования Венгрии, чтобы разблокировать 500 миллионов евро из военного фонда ЕС

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чтобы Будапешт разблокировал 500 млн военной помощи ЕС. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чтобы Будапешт разблокировал 500 млн военной помощи ЕС.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что помимо венгерского OTP Bank статус международного спонсора войны также был приостановлен для 5 греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management, Delta Tankers Ltd., Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Соответствующее решение было принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с РФ.

«Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну», — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что теперь на портале «Война и санкции», в разделе «Международные спонсоры войны», эти 6 компаний будут иметь временно приостановленный статус.

Полное исключение указанных компаний из перечня будет зависеть от выполнения условий НАПК.

Также отмечается, что агентство всегда открыто для сотрудничества с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Someonesdd
Someonesdd
30 сентября 2023, 16:38
#
Это зрада!!!
+
0
Rubi0
Rubi0
30 сентября 2023, 18:03
#
Ниче, уже взорвали нефтепровод ведущий в Венгрию, Венгрия думаю оценит и теперь точно разблокирует транш
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