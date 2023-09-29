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29 сентября 2023, 9:33 Читати українською

Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ после 12-летнего перерыва

В четверг, 28 сентября, на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Украину избрали членом Совета управляющих Агентства. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В четверг, 28 сентября, на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Украину избрали членом Совета управляющих Агентства.
Фото: facebook.com/iaeaorg

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В состав Совета входят 35 стран, в том числе Канада, США, Франция, Германия. В этом году к ним присоединилась и Украина.

Украина уже избиралась в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Последний раз — более 10 лет назад, а именно в течение 2009 — 2011 годов.

Также заявку кандидата в Совет управляющих МАГАТЭ Украина подала в 2018 году, однако не была избрана — не хватало голосов. В этот раз решение о членстве Украины в руководящем органе агентства было принято 79 голосами.

«Мы благодарны всем странам, поддержавшим решение о членстве Украины в Совете управляющих МАГАТЭ. Война россии против Украины и оккупация врагом нашей крупнейшей атомной станции поставила под сомнение как возможность обеспечения ядерной и радиационной безопасности, так и развитие атомной отрасли в целом. Ведь любой инцидент на АЭС будет нивелировать все цивилизационные наработки по мирному атому», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столбов обеспечения ядерной безопасности. Но он выразил надежду, что совместными усилиями можно будет заставить россиян прекратить ядерный шантаж всего мира.

Совет управляющих МАГАТЭ является одним из двух руководящих органов агентства наряду с ежегодной Генеральной конференцией МАГАТЭ.

Она рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях, публикует нормы безопасности МАГАТЭ и назначает генерального директора агентства, утверждаемого Генеральной конференции.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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