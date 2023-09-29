Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ після 12-річної перерви

В четвер, 28 вересня, на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Україну обрали членом Ради керуючих Агентства. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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До складу Ради входять 35 країн, зокрема Канада, США, Франція, Німеччина. Цьогоріч до них приєдналася й Україна.

Україна вже обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Востаннє — понад 10 років тому, а саме протягом 2009 — 2011 років.

Також заявку кандидата до Ради керуючих МАГАТЕ Україна подала у 2018 році, однак не була обрана — бракувало голосів. Цього разу рішення щодо членства України у керівному органі агентства було ухвалене 79 голосами.

«Ми вдячні усім країнам, які підтримали рішення про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ. Війна росії проти України та окупація ворогом нашої найбільшої атомної станції поставила під сумнів як можливість забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, так і розвиток атомної галузі загалом. Адже будь-який інцидент на АЕС нівелюватиме усі цивілізаційні напрацювання щодо мирного атома», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має повернутися до дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки. Та висловив сподівання, що спільними зусиллями можна буде змусити росіян припинити ядерний шантаж усього світу.

Рада керуючих МАГАТЕ є одним із двох керівних органів агентства поряд із щорічною Генеральною конференцією МАГАТЕ.

Вона розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії, публікує норми безпеки МАГАТЕ та призначає генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.

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