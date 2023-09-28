ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2023, 10:00 Читати українською

ПУМБ продолжает поддерживать клиентов, предоставляя таможенные гарантии

ПУМБ предлагает юридическим лицам широкий спектр продуктов торгового финансирования, включая гарантии, адресованные Государственной таможенной службе Украины

ПУМБ предлагает юридическим лицам широкий спектр продуктов торгового финансирования, включая гарантии, адресованные Государственной таможенной службе УкраиныПервый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предоставляет бизнес-клиентам таможенные гарантии для поддержки их внешнеэкономической деятельности.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предоставляет бизнес-клиентам таможенные гарантии для поддержки их внешнеэкономической деятельности.

Так, с мая 2023 года сумма предоставленных банком таможенных гарантий в рамках Таможенного кодекса Украины (ТКУ) составила почти 145 миллионов гривен. Гарантии стали инструментом обеспечения обязательств юридических лиц по уплате таможенных платежей при импорте и реэкспорте товаров и способствуют развитию торговли с контрагентами из разных стран мира. Получить таможенную гарантию в ПУМБ клиенты могут в течение всего четырех часов с момента обращения в случае ранее установленого лимита финансирования.

Согласно ТКУ, ввоз и/или перемещение территорией Украины транзитом большинства товаров требует предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей. Самым удобным и выгодным способом обеспечения их уплаты является гарантия.

Среди основных преимуществ гарантии:

  • Отсутствие необходимости изъятия собственных средств из оборота для временного размещения на счетах таможенных органов;
  • Возможность снижения административных и логистических расходов;
  • Оптимизация процессов, связанных с процедурами при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Сегодня ПУМБ является одним из немногих банков на рынке, который получил аккредитацию в качестве гаранта и может предоставлять своим клиентам как индивидуальные, так и общие таможенные гарантии в соответствии с ТКУ и Конвенцией о процедуре совместного транзита.

Помимо таможенных гарантий, банк предлагает бизнес-клиентам и другие продукты в сфере документарного бизнеса на внутренних и международных рынках. С начала 2023 года ПУМБ выдал более 1100 аккредитивов и гарантий разных видов, что закрепило позиции банка среди лидеров. Достижение таких результатов стало возможным благодаря высокому уровню доверия к ПУМБ, расширению ассортимента качественных решений для клиентов и успешному сотрудничеству с иностранными банками-партнерами.

Ознакомиться с полным перечнем банковских гарантий можно по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами