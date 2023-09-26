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26 сентября 2023, 18:51 Читати українською

В ЕС назвали соцсеть Х Маска главной платформой российской дезинформации

Социальную сеть X (ранее Twitter) Илона Маска назвали крупнейшим каналом распространения дезинформации. Европейский Союз призвал платформы Кремниевой долины повысить свою бдительность в борьбе с российской «войной идей». Об этом сообщает Bloomberg.

Социальную сеть X (ранее Twitter) Илона Маска назвали крупнейшим каналом распространения дезинформации.
Фото: gearrice.com

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Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова заявила, что платформам необходимо действовать в преддверии выборов в ЕС, которые пройдут в следующем году.

«Это оружие массовой манипуляции стоимостью в несколько миллионов евро, направленное как на россиян, так и на европейцев и остальной мир», — заявила Журова журналистам во вторник.

По ее словам, крупные платформы должны учитывать этот риск. Тем более, что Кремль и другие будут активны перед европейскими выборами.

ЕС опубликовал отчеты о том, как каждая из крупнейших технологических компаний, включая Facebook от Meta Platforms Inc., Google от Alphabet Inc. и TikTok от ByteDance Ltd., преуспевает в борьбе с дезинформацией.

Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер. Блок также реализовал пилотный проект, чтобы оценить масштабы проблемы.

По мнению Журовой, именно на бывшем Twitter «самая большая доля постов с искажениями и прямой дезинформацией». Особенная активизация российских нарративов в соцсети отмечена перед выборами в Словакии, где есть условно пророссийский кандидат.

«Словакия была выбрана как страна, где есть благодатная почва для успеха российских прокремлевских и провоенных нарративов. Выборы на этой неделе станут тестом, поскольку подход России к войне в Украине является линией раскола», — добавила вице-президент.

По ее словам, большинство основных платформ уже предприняли определенные шаги, чтобы активизировать свои усилия в борьбе с фейковой информацией.

Так, Google сообщила, что за первые четыре месяца года прекратила деятельность более 400 каналов, вовлеченных в операции российского информационного влияния. Кроме того, платформа Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Напомним

В Евросоюзе с августа действует Digital Services Act, грозящий платформам с аудиторией свыше 45 млн активных пользователей оборотными штрафами за дезинформацию и нелегальный контент.

Источник: Минфин
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