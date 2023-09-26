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26 сентября 2023, 19:10 Читати українською

«єОселя»: Украинцы получили 5 млрд грн льготных кредитов на приобретение жилья

На прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн грн. С начала действия программы уже 3471 семья взяла льготные ипотечные кредиты на почти 5 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

На прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн грн.

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Льготные кредиты

«С начала действия программы „єОселя“ льготные кредиты на приобретение жилья взяла уже 3471 украинская семья на общую сумму почти 5 млрд грн. Большинство из них — более 70% — это семьи военнослужащих и силовиков, которые могут взять кредит на льготных условиях — под 3%. Равно как и медики, учителя и ученые. С 1 августа кредит по программе могут взять все украинцы, не имеющие своего жилья, или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для них ставка кредитования составляет 7%. Мы наблюдаем рост спроса на эти кредиты — уже вторую неделю подряд 25% выданных кредитов предоставлено под 7%. Всего на прошлой неделе банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 282 млн грн», — сказала чиновница.

Читайте: Сколько придется платить за квартиру по программе «єОселя»

Кто получил кредиты

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 188 кредитов, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 93 военнослужащих и силовиков, 22 педагога, 22 медика и 3 ученых;
  • кредиты под 7% получили 45 украинцев без собственного жилья, 3 внутренне перемещенных человека.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (142 кредита) и у застройщика (46).

Области-лидеры

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 54;
  • города Киева — 37;
  • Волынской, Одесской областей — по 11;
  • Ивано-Франковской области — 9.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Mr Bungle
Mr Bungle
26 сентября 2023, 19:21
#
3471 семья -это практически ВСЯ Украина! Что все молодежь за границу валит, аяяй не оценили. В Жмеринке эта программа не работает, нет ниодного дома построеного после 2020 года, а да и киевских застройщиков там нет. И шо делать жмеринской семье…
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0
MrDean
MrDean
26 сентября 2023, 19:51
#
Где кукарекающие реалторы что еОселя «ИЗМЕНИТ РЫНОК»?
ХАХАХА
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