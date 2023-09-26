«єОселя»: Украинцы получили 5 млрд грн льготных кредитов на приобретение жилья

Льготные кредиты

«С начала действия программы „єОселя“ льготные кредиты на приобретение жилья взяла уже 3471 украинская семья на общую сумму почти 5 млрд грн. Большинство из них — более 70% — это семьи военнослужащих и силовиков, которые могут взять кредит на льготных условиях — под 3%. Равно как и медики, учителя и ученые. С 1 августа кредит по программе могут взять все украинцы, не имеющие своего жилья, или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для них ставка кредитования составляет 7%. Мы наблюдаем рост спроса на эти кредиты — уже вторую неделю подряд 25% выданных кредитов предоставлено под 7%. Всего на прошлой неделе банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 282 млн грн», — сказала чиновница.

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Кто получил кредиты

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 188 кредитов, среди которых:

кредиты под 3% получили 93 военнослужащих и силовиков, 22 педагога, 22 медика и 3 ученых;

кредиты под 7% получили 45 украинцев без собственного жилья, 3 внутренне перемещенных человека.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (142 кредита) и у застройщика (46).

Области-лидеры

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы: