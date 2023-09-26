Мировая торговля в июле сократилась максимально за два года

Объемы мировой торговли в июле упали на максимальные за два года 3,2% в годовом выражении. Об этом говорится в исследовании World Trade Monitor, передает Интерфакс-Украина.

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Падение оборота ускорилось по сравнению с 2,4% в июне. В то же время, в Capital Economics допускают достижение объемами торговли дна через несколько месяцев.

По сравнению с июнем объемы трансграничной торговли сократились на 0,6% в позапрошлом месяце, чему во многом способствовала динамика показателей Китая (импорт: -5,2%, экспорт: -2,9%).

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