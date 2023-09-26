Світова торгівля в липні скоротилася максимально за два роки

Обсяги світової торгівлі в липні впали на максимальні за два роки 3,2% у річному вираженні. Про це йдеться в дослідженні World Trade Monitor, передає Інтерфакс-Україна.

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Падіння обороту прискорилося порівняно з 2,4% у червні. Водночас у Capital Economics допускають досягнення обсягами торгівлі дна через кілька місяців.

Порівняно з червнем обсяги транскордонної торгівлі скоротилися на 0,6% позаминулого місяця, чому багато в чому сприяла динаміка показників Китаю (імпорт: -5,2%, експорт: -2,9%).

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