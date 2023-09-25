Индия растет наиболее быстро среди крупных экономик: что скрывается за цифрами

По официальным данным, экономика Индии развивается наиболее быстро среди всех крупных стран. В то же время, по оценкам приглашенного профессора международной экономической политики в Принстонском университете Ашока Моди, эти показатели, в значительной степени, созданы благодаря манипуляции цифрами. Перевод статьи эксперта опубликовала «Экономическая правда», «Минфин» приводит ключевые тезисы.

Статистика для гостей

В Дели за билбордами с рекламой сентябрьского саммита «Большой двадцатки» прячутся дебри, чьи жители больше не могут зарабатывать на жизнь. Их придорожные лавки и магазинчики снесли, чтобы не испортить имидж роста Индии, так тщательно создаваемый премьер-министром Нарендрой Моди.

В рамках этой рекламной работы на показ также выставляется статистика — индийский ВВП. Во втором квартале годовые темпы роста ВВП достигли 7,8%, что делает Индию наиболее растущей в мире среди крупных экономик.

Но и в этом случае за рекламой скрываются человеческие проблемы в огромных масштабах. На самом деле, темпы роста экономики низкие, уровень неравенства повышается, а дефицит рабочих мест остается очень острым.

Вдохновленные «Большой двадцаткой» билборды, которые расхваливают последние цифры индийского ВВП, включают загадочное примечание о «статистических расхождениях». В обычной ситуации такие расхождения являются невинной нормой национальной отчетности, представляя собой разницу между объемом внутренних доходов (то, что было заработано благодаря производству товаров и услуг) и объемом расходов (то, что заплатили жители и иностранцы, покупая эти товары и услуги).

В принципе, расходы должны быть равны заработанным доходам, потому что производители могут получить эти доходы только тогда, когда кто-то купил их продукцию. Но на практике во всех странах оценки доходов и расходов отличаются, потому что они опираются на несовершенные данные.

Обычно, такие разногласия не важны при расчете темпов роста, потому что, даже в том случае, когда доходы и расходы несколько отличаются, траектория их изменения совпадает.

Но бывают ситуации, когда эта траектория оказывается очень разной, что приводит к серьезным последствиям в оценке состояния экономики. Хорошим примером здесь является последний отчет Национального управления статистики Индии (сокращенно — NSO). Из него следует, что в апреле-июле доходы от производства увеличились на 7,8% в годовом исчислении, а затраты выросли всего на 1,4%.

Оба показателя, безусловно, содержат много ошибок. Однако, NSO решило считать правильным показатель доходов, и считает (это следует из его примечания о «разногласиях»), что расходы должны быть идентичными заработанным доходам.

Это очевидное нарушение общепринятой международной практики. Все содержание примечания о статистических расхождениях состоит в признании несовершенства статистики, а не в том, чтобы ее игнорировать.

NSO пытается скрыть реальность анемических темпов роста затрат в тот период, когда многие индийцы испытывают большие трудности, а иностранцы демонстрируют лишь очень ограниченный аппетит к индийским товарам.

Что на самом деле происходит в стране

Надлежащим подходом является признание, что объемы доходов и расходов — это несовершенные макроэкономические агрегированные показатели, после чего следует комбинировать их для оценки состояния экономики.

Согласно этому принципу, правительства Австралии, Германии и Великобритании корректируют свою отчетность о ВВП, используя информацию как о доходах, так и о расходах.

В США размер расходов (а не доходов, как это делается в Индии) используется, как главный индикатор состояния экономики, однако американское Бюро экономического анализа (сокращенно — BEA) учитывает разницу между доходами и расходами, которая часто может быть значительной, и публикует среднее значение этих двух показателей, как композитный индикатор.

Если мы применим метод BEA к индийским данным, то темпы роста во втором квартале снизятся с заявленных 7,8% до 4,5%. Это очень существенное снижение, по сравнению с ростом на 13,1% в апреле-июне 2022 года, когда отскок экономики после завершения пандемии Covid-19 спровоцировал нынешнюю волну оптимистического шума вокруг Индии.

Этот оптимизм не выдерживает даже элементарную проверку данных, но сохраняется, потому что отвечает интересам индийской и международной элит. Они предпочитают забыть о том, что в 2019 году темпы роста ВВП Индии равнялись 3,5%, во время пандемии Covid они резко снизились, а затем после «отскока дохлой кошки» на 13,1% во втором квартале прошлого года — снова замедлились до усредненного уровня 3,5%.

Кто зарабатывает больше всех

Последние данные не только подтверждают замедление роста, но и предупреждают нас о его базовых причинах: повышении неравенства и дефиците рабочих мест.

Неравенство проявляется в росте импортной составляющей во внутренних расходах, которая увеличилась до 26%, по сравнению с 22% в период до Covid. Благодаря завышенному обменному курсу богатые индийцы могут покупать скоростные машины, позолоченные часы и дизайнерские сумочки (частенько во время шоппинга в Цюрихе, Милане или Сингапуре), пока большинство населения едва находит средства на покупку самого необходимого.

Статистика также показывает, почему индийская экономика не создает рабочих мест, особенно тех, которые помогали бы поддерживать приличный уровень жизни. Помимо государственных органов, самые быстрые темпы роста доходов в прошлом квартале (на 12,1%) зафиксированы в таких отраслях, как финансы и недвижимость.

Из-за этой отличительной особенности развития Индии после либерализации (сейчас ее усиливает появление сектора «финтех») в стране создается лишь небольшое количество рабочих мест, причем для индийцев с высокой квалификацией.

Если говорить о других отраслях с ростом доходов, то в строительстве (стимулированном инфраструктурными проектами государства) и секторе услуг низкого уровня (торговля, транспорт, гостиничный бизнес) создаются, в основном, финансово ненадежные рабочие места: достаточно одного критического события в жизни работников, чтобы они погрузились в водоворот острых финансовых проблем.

Впрочем, особые разочарования связаны с промышленностью, ведь это главный источник занятости во всех успешных странах. Десятилетиями демонстрируя разочаровывающие темпы роста, индийская промышленность после завершения Covid выглядит особенно слабой.

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Причина — в хронической неспособности страны конкурировать на международных рынках трудоемкой продукции. Проблема усложнилась из-за замедления темпов роста мировой торговли и слабости местного спроса на промышленную продукцию, что объясняется ужасающим уровнем неравенства доходов.