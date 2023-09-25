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25 сентября 2023, 9:47 Читати українською

Миссия МВФ начинает дискуссии с Украиной в рамках подготовки к пересмотру программы

Миссия Международного валютного фонда начинает технические дискуссии с представителями властей Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Миссия Международного валютного фонда начинает технические дискуссии с представителями властей Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования.
Фото: censor.net

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Что известно

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирование (EFF)», — сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Напомним

Международный валютный фонд изучает окончательную версию закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (№ 8401), на соответствие структурному маяку.

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины — Украина получила около $890 млн, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

Второй просмотр программы ожидается в октябре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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