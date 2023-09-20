Как Booking Traders помогает найти друг друга инвесторам и консультантам

Несмотря на войну и введенные НБУ ограничения на вывод средств, украинцы продолжают активно инвестировать. Помочь им в этом сейчас может новая платформа Booking Traders. Сайт дает возможность специалистам в сфере инвестирования вести свои страницы и находить себе клиентов, а инвесторам — выбрать специалистов под конкретные задачи. Почему это важно именно сейчас, расскажет «Минфин».

Как и почему инвесторы попадают в ловушку мошенников

В Украине растет количество мошенников, которые наживаются на «инвестиционных» схемах. Вот только несколько из последних сообщений криминальной хроники.

В Киеве группа мошенников, обещая сверхприбыли от инвестиций в казино, присвоила деньги свыше 100 вкладчиков. Пятерым сообщникам оглашено о подозрении, сообщает Национальная полиция. «Злоумышленники убеждали граждан переводить деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако, более сотни вкладчиков обещанных выплат так и не получили», — говорится в сообщении полиции.

О похожем случае информирует отдел коммуникации полиции Тернопольской области. В полицию обратился житель Зборовской громады, который «инвестировал» в мошенническую схему и потерял свои сбережения. По словам потерпевшего, он нашел информацию о возможности вложиться в прибыльный проект на одном из телеграмм-каналов.

«Зборовчанин сначала инвестировал небольшую сумму и получил прибыль. Это подстегнуло его инвестировать еще, в дальнейшем на три разных счета человек перечислил с кредитки в общей сложности 76 000 гривен. Однако, уже не получил ни прибыли, ни возможности вернуть свои деньги, поскольку инвестиционный канал уже прекратил работу», — рассказывают правоохранители.

Незаконные схемы обогащения, построенные на желании наших сограждан инвестировать, стали настолько массовыми, что в парламенте даже была создана специальная комиссия для расследования деятельности незаконных финансовых операций и «инвестиционного» мошенничества.

Несмотря на это, финансисты прогнозируют, что число мошенников, желающих заработать на инвестиционных потребностях наших сограждан, будет только увеличиваться. Ведь в условиях действующих ограничений на зарубежные инвестиции и возобновившегося падения доходности банковских депозитов все больше наших сограждан начинают искать новые инвестиционные инструменты. А, значит, становятся мишенью для жуликов.

Эксперты советуют потенциальным инвесторам повышать финансовую грамотность. Но парадокс заключается в том, что те же профильные курсы не дают людям полной картины имеющихся инвестиционных возможностей.

Недостатки обучающих курсов

Например, записываясь на узконаправленный курс, не стоит рассчитывать на независимый обзор рынка или объективное сравнение разных подходов к инвестированию, не говоря уже об индивидуальном подборе активов.

Едва ли брокер расскажет, скажем, о преимуществах депозитов и страховых продуктов, а банкир станет расписывать потенциал вложений в хедж-фонд. Скорее всего, на рынке Forex вас будут агитировать за вложения в валютные пары, на фондовом рынке — в ценные бумаги, управляющие компании — в паевые фонды и т. д.

В результате такого подхода, слушатели таких курсов видят перед собой только небольшой сегмент рынка. А у начинающего инвестора складывается однобокое представление об инвестировании и даже абсолютно неправильное — о диверсификации и хеджировании.

Чтобы вовремя принять правильное решение и перейти из одного актива в другой, необходимо, во-первых, знать о существовании такой возможности, а во-вторых, иметь хотя бы минимальное представление о работе соответствующих инструментов. Решить эту задачу помогает платформа Booking Traders.

Что такое Booking Traders

Запуск стартапа пришелся на начало этого года. Его разработчики поставили перед собой несколько задач, которые призван решить Booking Traders: налаживание контакта между инвесторами и специалистами, у которых есть знания и опыт, ликвидация финансовой безграмотности и противодействие скаму.

Работа новой платформы построена по принципу upwork со специализацией инвестирования. Что это означает? На сайте, с одной стороны, будут представлены трейдеры, аналитики и консультанты, оказывающие услуги в сфере инвестиций. Этим специалистам дана возможность рассказать на своих страницах о своих услугах и найти клиентов — людей, желающих инвестировать свои сбережения.

И, наоборот, потенциальные инвесторы получат возможность найти специалиста под решение конкретной задачи. Например, кто-то давно планирует попробовать вложения в криптовалюту, но его останавливает отсутствие практических знаний — на какой криптопроект обратить внимание, где и как выгоднее приобрести токен, как сформировать и управлять криптопортфелем. Либо человек намерен открыть депозит в банке, но не знает, где ему будут предложены лучшие условия и в какой валюте лучше оформить вклад.

Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с инвестированием, пользователь сможет получить на Booking Traders, подобрав нужного ему специалиста.

Платформа же проверяет специалистов и инвесторов, формирует их рейтинг, и если возникают споры — решает их.

Сайт дает возможность по имеющимся параметрам определить степень риска общения с тем или иным экспертом. В частности, разработчики платформы советуют обратить внимание на следующие параметры: верифицирован ли пользователь, имеет ли подтвержденные счета, отзывы предыдущих клиентов.

Но, по их утверждению, сама суть платформы исключает возможность мошенничества: инвестор приходит со своим запросом и оплачивает время консультанта, только после удачной консультации. Сама же платформа не привлекает и не принимает инвестиций, тут инвестор может только найти себе специалиста под свои задачи, а специалист — найти клиента и заработать на предоставлении консультаций.

Сейчас платформа активно расширяет пул квалицированных специалистов и работает над развитием системы их оценивания. На первом этапе ее услугами могут воспользоваться жители ЕС и Израиля. В дальнейшем же Booking Traders будет доступна и для жителей других регионов.