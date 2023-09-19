«єВідновлення»: Расширен список бизнесов, которые могут стать партнерами программы

Правительство Украины расширило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВіддновлення». Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Классная возможность для украинских предпринимателей принять участие в восстановлении страны и помочь людям отремонтировать или отстроить собственные дома. Неважно, имеете ли вы большой строительный бизнес или маленький магазин, — становитесь участниками „єВідновлення“. Главное, чтобы МСС-код вашего бизнеса отвечал критериям программы», — сообщил Федоров.

Коды бизнеса:

Подать заявление на участие в программе можно по ссылке.