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19 сентября 2023, 14:42 Читати українською

Комитет Рады одобрил законопроект о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет

Комитет Верховной Рады по бюджету 19 сентября поддержал законопроект № 10037, который предлагает перенаправить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа в Facebook.

Комитет Верховной Рады по бюджету 19 сентября поддержал законопроект № 10037, который предлагает перенаправить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет.
Фото: slovoidilo.ua

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«Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект #10037 по перенаправлению „военного НДФЛ“ в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета», — написала она.

Первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что в настоящее время депутаты не вносили изменений в текст законопроекта, который должен вступить в силу уже с 1 октября.

«Не верю в успех в зале этого закона в таком виде. Голосование на этой неделе уже», — добавил Железняк.

Напомним

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии через «военный НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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