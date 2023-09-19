Комитет Рады одобрил законопроект о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет

Комитет Верховной Рады по бюджету 19 сентября поддержал законопроект № 10037, который предлагает перенаправить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа в Facebook .

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«Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект #10037 по перенаправлению „военного НДФЛ“ в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета», — написала она.

Первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что в настоящее время депутаты не вносили изменений в текст законопроекта, который должен вступить в силу уже с 1 октября.

«Не верю в успех в зале этого закона в таком виде. Голосование на этой неделе уже», — добавил Железняк.

Напомним

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии через «военный НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.