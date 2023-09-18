Карта Мед от Unex Bank, или новый взгляд на банковскую рассрочку

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2023, 12:02 Читати українською

Карта Мед от Unex Bank, или новый взгляд на банковскую рассрочку

Рассрочка — хорошо известный и популярный продукт. Ее предлагают разные банки и везде она работает более или менее одинаково: ты что-то покупаешь в магазине, рассчитываешься картой, но платишь не сразу, а постепенно — несколькими равными частями. Можно ли здесь предложить что-нибудь новое? Оказалось, что можно. Недавно свой особый взгляд на эту услугу предложил Unex Bank, выпустив карту рассрочки Мед. «Минфин» разбирался, что это за карта и в чем ее уникальность.

Розстрочка — добре відомий і популярний продукт.

Как правило, банки привязывают рассрочку к определенной покупке. То есть, если клиент хочет купить, скажем, пылесос в рассрочку, он обращается в банк, а тот согласовывает или нет условия. Unex Bank предложил несколько иной подход. В июле он запустил карту рассрочки Мед, которая позволяет покупать любые товары в сети торговых партнеров программы в пределах лимита до 50 000 грн. Ко всем покупкам, за которые покупатель рассчитывается картой, применяется оплата частями — рассрочка без переплат, авансов, процентов или других комиссий. Реальная годовая процентная ставка составляет 0,0001%. Количество будущих платежей определяется соглашением с каждым магазином-партнером программы Мед отдельно (сейчас максимум 12 платежей).

Но у рассрочки от Мёд есть три уникальных особенности. Первая — оплата частями автоматически применяется на каждую новую покупку. Вторая — карта сама рассчитает единый общий ежемесячный платеж, который учитывает все покупки. Третья — расчетную дату клиент может выбирать сам.

Для наглядности давайте разберем на примере. Предположим, в августе вы купили с помощью Мед стиральную машину, которая стоит 10 400 грн и продается в рассрочку на 4 месяца без первого взноса. Это значит, что с сентября по декабрь вы должны платить за нее по 2 600 грн. Затем в сентябре в другом магазине вы дополнительно за 900 гривен купили продающийся в рассрочку чайник, но уже на 2 месяца. То есть, начиная с октября, суммарный платеж, который будет высчитан с карты по обеим рассрочкам, составит 3 050 грн (2 600 — платеж за стиральную машину + 450 — платеж за чайник).

Одна расчетная дата на несколько рассрочек, которую вы определяете сами, исходя из личного графика поступлений в семейный бюджет. Правда же, удобно?

Рассрочка по карте Мед выгодна всем сторонам, задействованным в процессе. Unex Bank, как кредитор, зарабатывает на процентах, предоставляя займ покупателю. Хотя для покупателя рассрочка и беспроцентная, плата за предоставление кредита есть, но эти расходы берет на себя магазин-партнер программы. Ему выгодно, чтобы у него покупали больше товаров: на каждой отдельной единице он заработает меньше, но, в целом, продаст больше, поэтому, в итоге, получит большую прибыль. Ну, а покупатель получает возможность разгрузить свой бюджет при покупках, оплачивая их постепенно, и, что главное, без лишних переплат.

Мы воспользовались картой при покупке фитнес-браслета известного китайского бренда на сайте Fishki.ua. Процедура следующая: нужно выбрать товар, перейти к оформлению заказа, указать доставку Новой почтой. Когда дело доходит до оплаты, нужно выбрать метод «картой», а затем воспользоваться встроенным в форму оплаты Google Pay или Apple Pay. Из перечня карт, привязанных к кошельку, указать карту Мед. Оплата прошла мгновенно.



Одновременно в приложении Мед появился график платежей — рассчитаться за покупку нужно тремя почти равными платежами: два по 700 и один 684 грн.

Оформить карту можно как в отделении Unex Bank, так и дистанционно, загрузив приложение Мед на свой смартфон. Нужно будет пройти несложную процедуру регистрации (с помощью «Дії») и заполнить анкету. Банк будет несколько минут проверять данные и рассчитывать кредитный лимит, согласно своей скоринговой модели, после чего приложение поздравит вас с тем, что карта готова.

На данный момент она может быть только виртуальной. Но это не проблема, ведь карта сразу доступна для расчетов через кошельки Google Pay или Apple Pay. В скором времени будет доступен и пластиковый вариант Мед, который можно будет получить в отделениях Unex Bank и сетях магазинов-партнеров.

Единственным недостатком карты можно назвать то, что рассчитаться нею можно только в партнерской сети магазинов. Пока это ограниченное количество торговых точек. Впрочем, банк активно работает над его расширением. Так, в начале августа к программе Мед присоединилась сеть гипермаркетов Fozzy.

«К примеру, можно набрать полную корзину продуктов в супермаркете и рассчитаться за них на кассе картой Мед. Ко всему, что было в корзине, будет применена оплата частями», — объясняет директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Также картой можно рассчитаться в магазинах электроники и бытовой техники Фокстрот, на заправках Socar, в аптечных сетях (АНЦ и других), магазинах WINETIME и ряде других партнеров карты, которых уже более 2 000 по всей Украине.

С оплатой рассрочки по карте Мед проблем не возникнет. Это можно сделать несколькими способами: простым переводом на карту по ее номеру, в бесплатном сервисе на сайте Unex Bank, или в терминалах City24 или EasyPay. Комиссии за это, как и за саму рассрочку, банк брать не будет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Mozart и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами