Карта Мед от Unex Bank, или новый взгляд на банковскую рассрочку

Рассрочка — хорошо известный и популярный продукт. Ее предлагают разные банки и везде она работает более или менее одинаково: ты что-то покупаешь в магазине, рассчитываешься картой, но платишь не сразу, а постепенно — несколькими равными частями. Можно ли здесь предложить что-нибудь новое? Оказалось, что можно. Недавно свой особый взгляд на эту услугу предложил Unex Bank, выпустив карту рассрочки Мед. «Минфин» разбирался, что это за карта и в чем ее уникальность.

Как правило, банки привязывают рассрочку к определенной покупке. То есть, если клиент хочет купить, скажем, пылесос в рассрочку, он обращается в банк, а тот согласовывает или нет условия. Unex Bank предложил несколько иной подход. В июле он запустил карту рассрочки Мед, которая позволяет покупать любые товары в сети торговых партнеров программы в пределах лимита до 50 000 грн. Ко всем покупкам, за которые покупатель рассчитывается картой, применяется оплата частями — рассрочка без переплат, авансов, процентов или других комиссий. Реальная годовая процентная ставка составляет 0,0001%. Количество будущих платежей определяется соглашением с каждым магазином-партнером программы Мед отдельно (сейчас максимум 12 платежей).

Но у рассрочки от Мёд есть три уникальных особенности. Первая — оплата частями автоматически применяется на каждую новую покупку. Вторая — карта сама рассчитает единый общий ежемесячный платеж, который учитывает все покупки. Третья — расчетную дату клиент может выбирать сам.

Для наглядности давайте разберем на примере. Предположим, в августе вы купили с помощью Мед стиральную машину, которая стоит 10 400 грн и продается в рассрочку на 4 месяца без первого взноса. Это значит, что с сентября по декабрь вы должны платить за нее по 2 600 грн. Затем в сентябре в другом магазине вы дополнительно за 900 гривен купили продающийся в рассрочку чайник, но уже на 2 месяца. То есть, начиная с октября, суммарный платеж, который будет высчитан с карты по обеим рассрочкам, составит 3 050 грн (2 600 — платеж за стиральную машину + 450 — платеж за чайник).

Одна расчетная дата на несколько рассрочек, которую вы определяете сами, исходя из личного графика поступлений в семейный бюджет. Правда же, удобно?

Рассрочка по карте Мед выгодна всем сторонам, задействованным в процессе. Unex Bank, как кредитор, зарабатывает на процентах, предоставляя займ покупателю. Хотя для покупателя рассрочка и беспроцентная, плата за предоставление кредита есть, но эти расходы берет на себя магазин-партнер программы. Ему выгодно, чтобы у него покупали больше товаров: на каждой отдельной единице он заработает меньше, но, в целом, продаст больше, поэтому, в итоге, получит большую прибыль. Ну, а покупатель получает возможность разгрузить свой бюджет при покупках, оплачивая их постепенно, и, что главное, без лишних переплат.

Мы воспользовались картой при покупке фитнес-браслета известного китайского бренда на сайте Fishki.ua. Процедура следующая: нужно выбрать товар, перейти к оформлению заказа, указать доставку Новой почтой. Когда дело доходит до оплаты, нужно выбрать метод «картой», а затем воспользоваться встроенным в форму оплаты Google Pay или Apple Pay. Из перечня карт, привязанных к кошельку, указать карту Мед. Оплата прошла мгновенно.







Одновременно в приложении Мед появился график платежей — рассчитаться за покупку нужно тремя почти равными платежами: два по 700 и один 684 грн.

Оформить карту можно как в отделении Unex Bank, так и дистанционно, загрузив приложение Мед на свой смартфон. Нужно будет пройти несложную процедуру регистрации (с помощью «Дії») и заполнить анкету. Банк будет несколько минут проверять данные и рассчитывать кредитный лимит, согласно своей скоринговой модели, после чего приложение поздравит вас с тем, что карта готова.

На данный момент она может быть только виртуальной. Но это не проблема, ведь карта сразу доступна для расчетов через кошельки Google Pay или Apple Pay. В скором времени будет доступен и пластиковый вариант Мед, который можно будет получить в отделениях Unex Bank и сетях магазинов-партнеров.

Единственным недостатком карты можно назвать то, что рассчитаться нею можно только в партнерской сети магазинов. Пока это ограниченное количество торговых точек. Впрочем, банк активно работает над его расширением. Так, в начале августа к программе Мед присоединилась сеть гипермаркетов Fozzy.

«К примеру, можно набрать полную корзину продуктов в супермаркете и рассчитаться за них на кассе картой Мед. Ко всему, что было в корзине, будет применена оплата частями», — объясняет директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Также картой можно рассчитаться в магазинах электроники и бытовой техники Фокстрот, на заправках Socar, в аптечных сетях (АНЦ и других), магазинах WINETIME и ряде других партнеров карты, которых уже более 2 000 по всей Украине.

С оплатой рассрочки по карте Мед проблем не возникнет. Это можно сделать несколькими способами: простым переводом на карту по ее номеру, в бесплатном сервисе на сайте Unex Bank, или в терминалах City24 или EasyPay. Комиссии за это, как и за саму рассрочку, банк брать не будет.