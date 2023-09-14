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14 сентября 2023, 17:07 Читати українською

ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5%

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто изменилосьБазовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось

Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%.

Совет управляющих ЕЦБ считает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени «внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю».

«Предстоящие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это нужно, на уровнях, ограничивающих экономическую активность», — говорится в заявлении.

ЕЦБ заявил, что с целью возврата инфляции до 2% готов корректировать инструменты.

По прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в этом году будет на уровне 5,6%, в 2024 году она замедлится до 3,2%, в 2025 — до 2,1%.

Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что это вероятный пик агрессивного цикла жесткости монетарной политики в регионе.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усугубляет аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.

Источник: Минфин
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