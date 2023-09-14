Как строить в кризисы? Золотое правило компании Интергал-Буд

По мнению CEO компании Интергал-Буд Дмитрия Спитковского, строить в кризисные периоды способны только те девелоперы, которые смогли сформировать собственный мощный технический и человеческий ресурс и менее зависимы от рыночной конъюнктуры.

«У нас уже есть опыт работы в сложные годы. Мы строили во время кризиса 2008−2009-го, не останавливали работу в 2014-м, выдержали 2020-й и сейчас, когда в стране идет большая война, продолжаем работать. Золотое правило Интергал-Буд состоит в том, чтобы строить столько, сколько можем обеспечить собственным ресурсом при отсутствии продаж и поступления средств от покупателей. Поэтому наш портфель проектов растет умеренно», — утверждает Спитковский.

По его словам, полномасштабная война, которую россия развязала против Украины, стала настоящим испытанием для строительной отрасли. Особенно первые полгода после начала вторжения. И выдержать этот экзамен игрокам рынка было очень сложно.

Интергал-Буд одним из первых возобновил строительство еще весной 2022 года. Это стало возможным именно благодаря имеющимся собственным финансовым, человеческим, техническим ресурсам. Штат компании вместе со строителями в настоящее время насчитывает более 4 000 сотрудников. Она владеет большим парком техники и у нее несколько собственных генподрядных организаций. Все это позволяет быть менее зависимыми от рыночной ситуации и одновременно строить большое количество объектов.

За 20 лет работы компания построила более 4,6 млн кв.м недвижимости, среди которых, кроме жилой, есть также коммерческая и социальная недвижимость: бизнес-центры высокого уровня, торговые центры, гостиницы, складские и логистические комплексы, школы и детские сады, поликлиники. В настоящее время у Интергал-Буда самое большое географическое покрытие среди всех девелоперов.Компания работает во Львове, Черновцах, Житомире, Ровно, Одессе и других городах. В частности, в Киеве, где у застройщика 23 объекта (вместе с уже реализованными).