В течение августа в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн

По данным фонда, были реализованы активы таких банков, как:

Мегабанк на 67,4 млн грн;

Банк Сич на 44,6 млн грн;

Проминвестбанк на 35,5 млн грн;

МР Банк на 2,4 млн грн.

Кроме того, в августе 71,9 млн грн банки получили от погашения ценных бумаг, 69,3 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от аренды имущества, 161,4 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).