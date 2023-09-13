В августе 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 458,1 млн грн. В частности, от реализации активов банки получили 149,9 млн грн. Об этом пишет ФГВФЛ.
В течение августа в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн
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По данным фонда, были реализованы активы таких банков, как:
- Мегабанк на 67,4 млн грн;
- Банк Сич на 44,6 млн грн;
- Проминвестбанк на 35,5 млн грн;
- МР Банк на 2,4 млн грн.
Кроме того, в августе 71,9 млн грн банки получили от погашения ценных бумаг, 69,3 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от аренды имущества, 161,4 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства
В целом за январь-август 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 5 273,6 млн грн,
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