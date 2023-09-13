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13 сентября 2023, 16:44 Читати українською

В течение августа в банки-банкроты поступило 458,1 млн грн

В августе 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 458,1 млн грн. В частности, от реализации активов банки получили 149,9 млн грн. Об этом пишет ФГВФЛ.

В августе 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 458,1 млн грн.
Фото: depositphotos

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По данным фонда, были реализованы активы таких банков, как:

  • Мегабанк на 67,4 млн грн;
  • Банк Сич на 44,6 млн грн;
  • Проминвестбанк на 35,5 млн грн;
  • МР Банк на 2,4 млн грн.

Кроме того, в августе 71,9 млн грн банки получили от погашения ценных бумаг, 69,3 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от аренды имущества, 161,4 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В целом за январь-август 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 5 273,6 млн грн, в т. ч. 4 101,8 млн грн — от реализации активов, 553,0 млн грн — от погашения кредитов, 108,7 млн грн — от погашения ценных бумаг, 86,9 млн грн — от аренды имущества, 423,2 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

Источник: Минфин
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