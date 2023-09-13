Чистый процентный доход: сколько получили банки во втором квартале

На четверку госбанков на 1 июля 2023 года приходилась значительная часть чистого процентного дохода — 44% (40,8 млрд грн), 56% — на остальные банки (52,8 млрд грн). Об этом говорится в тексте «Минфина» — « НБУ подбил очередные итоги работы банков: чем удивили Приват, Креди Агриколь, Укргаз».

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10-ка крупнейших получателей процентного доходу

Если брать только второй квартал, то серьезные приросты по чистому процентному доходу получили не только перечисленные лидеры, но и ряд других:

Кредобанк — на 735 млн грн (на 102%) — до 1,5 млрд грн; Банк Пивденный — на 666 млн грн (на 105%) — до 1,3 млрд грн; А-Банк — на 619 млн грн (на 103%) — до 1,2 млрд грн; Таскомбанк — на 553 млн грн (на 101%) — до 1,1 млрд грн; ПроКредит Банк — на 500 млн грн (на 110%) — до 958 млн грн.

Только один банк (Первый инвестиционный банк) сократил чистый процентный доход, несколько структур нарастили его минимально: Банк «Портал» (на 5,9 млн грн), Окси Банк (на 7,1 млн грн), Альпари Банк (на 8,5 млн грн).