Аналитические данные экспертов Forex Club от 12.09.2023

Итоги предыдущей недели

Первая неделя сентября вернула на фондовый рынок негативные тенденции. Преимущественно американские индексы снижались. В большей степени это обусловлено возросшими ожиданиями того, что ФРС США все же вернется к повышению ставки после краткосрочной паузы. Согласно данным CME Fed Watch вероятность того, что Федрезерв повысит ставку в ноябре составляет 1 к 2.

На валютном рынке доллар США демонстрирует позитивную динамику. Отчасти она поддерживается неплохой макроэкономической статистикой, которая, действительно, позволяет ФСР США повысить ставку в случае необходимости. В частности, отчет по первичным обращениям за пособием по безработице показал более позитивные, чем ожидалось, итоги недели. Было подано 216 тыс. заявок при прогнозе 239 тыс.

Котировки нефти марки Brent (BRN) в моменте поднимались до уровня 91,13. Поддержку черное золото по-прежнему получает на фоне ожидания сокращения предложения, так как ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи до начала 2024 года. Кроме того, позитивны для энергоносителя и данные по его запасам в США, которые сократились за неделю сильнее, чем ожидалось.

Материал подготовлен Forex Club

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