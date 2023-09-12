Аналітичні дані експертів Forex Club від 12.09.2023

Підсумки попереднього тижня

Перший тиждень вересня повернув на фондовий ринок негативні тенденції. Переважно американські індекси знижувалися. Більшою мірою це зумовлено зростанням очікувань того, що ФРС США все ж таки повернеться до підвищення ставки після короткострокової паузи. Згідно з даними CME Fed Watch, ймовірність того, що Федрезерв підвищить ставку в листопаді становить 1 до 2.

На валютному ринку долар США демонструє позитивну динаміку. Частково вона підтримується непоганою макроекономічною статистикою, яка дійсно дозволяє ФРС США підвищувати ставку в разі потреби. Зокрема, звіт щодо первинних звернень за допомогою з безробіття показав більш позитивні, ніж очікувалося, підсумки тижня. Було подано 216 тисяч заявок при прогнозі 239 тисяч.

Котирування нафти марки Brent (BRN) у моменті піднімалися до рівня 91,13. Підтримку «чорне золото», як і раніше, отримує на тлі очікування скорочення пропозиції, оскільки ОПЕК+ ухвалили рішення про добровільне скорочення видобутку до початку 2024 року. Крім того, позитивні для енергоносія дані щодо його запасів у США, які скоротилися за тиждень сильніше, ніж очікувалося.

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