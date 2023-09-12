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12 вересня 2023, 12:40 Читать на русском

Аналітичні дані експертів Forex Club від 12.09.2023

Экономика США позволяет Федрезерву и дальше повышать ставки

Підсумки попереднього тижня

Перший тиждень вересня повернув на фондовий ринок негативні тенденції. Переважно американські індекси знижувалися. Більшою мірою це зумовлено зростанням очікувань того, що ФРС США все ж таки повернеться до підвищення ставки після короткострокової паузи. Згідно з даними CME Fed Watch, ймовірність того, що Федрезерв підвищить ставку в листопаді становить 1 до 2.

На валютному ринку долар США демонструє позитивну динаміку. Частково вона підтримується непоганою макроекономічною статистикою, яка дійсно дозволяє ФРС США підвищувати ставку в разі потреби. Зокрема, звіт щодо первинних звернень за допомогою з безробіття показав більш позитивні, ніж очікувалося, підсумки тижня. Було подано 216 тисяч заявок при прогнозі 239 тисяч.

Котирування нафти марки Brent (BRN) у моменті піднімалися до рівня 91,13. Підтримку «чорне золото», як і раніше, отримує на тлі очікування скорочення пропозиції, оскільки ОПЕК+ ухвалили рішення про добровільне скорочення видобутку до початку 2024 року. Крім того, позитивні для енергоносія дані щодо його запасів у США, які скоротилися за тиждень сильніше, ніж очікувалося.

Матеріал підготовлено Forex Club

Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами є ризикованим заняттям і може принести не лише прибуток, а й збитки. Розмір можливих втрат обмежений сумою залишку на торговому рахунку.

Джерело: Мінфін
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