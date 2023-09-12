Сенс Банк снова будет участвовать в кредитной программе «5-7-9%»

Сенс Банк получил подтверждение от Фонда развития предпринимательства по возобновлению участия финучреждения в программе поддержки микро- и малого предпринимательства «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом пишет Finclub.

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Кредитование бизнеса

Поэтому уже сейчас банк готов выдавать новые кредиты благодаря государственной поддержке, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Один из наших приоритетов — возобновить полноценное кредитование крупных предприятий и малого и среднего бизнеса, что позволит поддержать функционирование экономики Украины в целом, — отметил член правления банка Андрей Соколов. — Мы планируем вернуть себе лидерские позиции в направлении корпоративного бизнеса. Для этого у нас все необходимое, в том числе профессиональная команда менеджеров с необходимыми компетенциями».

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Сенс Банк после национализации стремился присоединиться к различным государственным программам поддержки кредитования, в том числе и к программе «5−7−9%».

Напомним

Как писал «Минфин», за время действия военного положения по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 36 730 кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 28 052 кредитных договора на 75 млрд грн).