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12 вересня 2023, 8:37 Читать на русском

Сенс Банк знову братиме участь у кредитній програмі «5-7-9%»

Сенс Банк отримав підтвердження від Фонду розвитку підприємництва щодо відновлення участі фінустанови у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5−7−9%». Про це пише Finclub.

Сенс Банк отримав підтвердження від Фонду розвитку підприємництва щодо відновлення участі фінустанови у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: liga.net

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Кредитування бізнесу

Тож, вже зараз банк готовий видавати нові кредити завдяки державній підтримці, повідомляє пресслужба фінустанови.

«Один із наших пріоритетів — відновити повноцінне кредитування великих підприємств та малого й середнього бізнесу, що дозволить підтримати функціонування економіки України в цілому, — зазначив член правління банку Андрій Соколов. — Ми плануємо повернути собі лідерські позиції в напрямку корпоративного бізнесу. Для цього у нас є все необхідне, в тому числі професійна команда менеджерів з необхідними компетенціями».

Читайте: Банки за минулий тиждень видали ще понад 2 мільярда доступних кредитів

Сенс Банк після націоналізації прагнув приєднатися до різноманітних державних програм підтримки кредитування, зокрема і до програми «5−7−9%».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за час дії воєнного стану за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 36 730 кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 28 052 кредитних договори на 75 млрд грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
12 вересня 2023, 8:42
#
Чекаємо на коментарі найвеличнішого експерта по Сенс банку
+
0
Lamo
Lamo
12 вересня 2023, 9:57
#
Сенс банк *** — заблокували діючу карточку + переказ на карточку 50грн+1%, хоча в нормальних банках він безкоштовний зараз.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
12 вересня 2023, 10:27
#
Чи все ж таки 5грн +1% ?
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