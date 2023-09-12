Сенс Банк знову братиме участь у кредитній програмі «5-7-9%»

Сенс Банк отримав підтвердження від Фонду розвитку підприємництва щодо відновлення участі фінустанови у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5−7−9%». Про це пише Finclub.

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Кредитування бізнесу

Тож, вже зараз банк готовий видавати нові кредити завдяки державній підтримці, повідомляє пресслужба фінустанови.

«Один із наших пріоритетів — відновити повноцінне кредитування великих підприємств та малого й середнього бізнесу, що дозволить підтримати функціонування економіки України в цілому, — зазначив член правління банку Андрій Соколов. — Ми плануємо повернути собі лідерські позиції в напрямку корпоративного бізнесу. Для цього у нас є все необхідне, в тому числі професійна команда менеджерів з необхідними компетенціями».

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Сенс Банк після націоналізації прагнув приєднатися до різноманітних державних програм підтримки кредитування, зокрема і до програми «5−7−9%».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за час дії воєнного стану за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 36 730 кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 28 052 кредитних договори на 75 млрд грн).