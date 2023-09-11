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11 сентября 2023, 10:53 Читати українською

ABH Holdings SA продает российский Альфа-Банк — СМИ

ABH Holdings SA (Люксембург), являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение. Об этом говорится в заявлении холдинга, пишет Бизнес. Цензор.

ABH Holdings SA (Люксембург), являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение.

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Что известно

Соглашение должно одобрить Министерство финансов Кипра.

В заявлении говорится, что международному бизнесу очевидно, что продолжать работу одновременно и в россии, и в Европе невозможно. Именно поэтому еще 16 февраля 2023 было подписано предварительное соглашение о продаже российского банка, однако реализовать его можно будет только после получения всех необходимых согласований.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kingcity
kingcity
11 сентября 2023, 11:45
#
Переживає Фрідман, що і російську «Альфу» можуть націоналізувати.
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0
jakiro
jakiro
11 сентября 2023, 12:46
#
Ні, вбити можуть. Там не панькаються
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