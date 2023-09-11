ABH Holdings SA (Люксембург), являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение. Об этом говорится в заявлении холдинга, пишет Бизнес. Цензор.
ABH Holdings SA продает российский Альфа-Банк — СМИ
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Что известно
Соглашение должно одобрить Министерство финансов Кипра.
В заявлении говорится, что международному бизнесу очевидно, что продолжать работу одновременно и в россии, и в Европе невозможно. Именно поэтому еще 16 февраля 2023 было подписано предварительное соглашение о продаже российского банка, однако реализовать его можно будет только после получения всех необходимых согласований.
Источник: Минфин
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