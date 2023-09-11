За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 269 210 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 сентября: 580 российских оккупантов, 6 танков и 35 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 269 210 (+580) человек,
- танков — 4560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 8767 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5839 (+28) ед,
- РСЗО — 760 (+0) ед,
- средства ПВО — 512 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32) ед,
- специальная техника — 877 (+5).
Источник: Минфин
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