Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 269 210 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 10 вересня: 580 російських окупантів, 6 танків та 35 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 269 210 (+580) осіб,
- танків — 4560 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8767 (+12) од,
- артилерійських систем - 5839 (+28) од,
- РСЗВ — 760 (+0) од,
- засоби ППО — 512 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4628 (+35),
- крилаті ракети - 1455 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8370 (+32) од,
- спеціальна техніка — 877 (+5).
Джерело: Мінфін
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