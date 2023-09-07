АО «Идея Банк» в рамках реализации стратегии управления проблемными активами предлагает участникам рынка финансовых услуг принять участие в торгах по продаже прав требования по беззалоговым кредитным договорам Заемщиков физических лиц. Уступка права будет осуществляться путем проведения открытых и прозрачных торгов, организованных по английской модели аукционов. Регламент торгов и Договор факторинга размещены на официальном сайте Банка.
Идея Банк осуществляет продажу портфеля проблемных активов
К участию в торгах приглашаются юридические лица-финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством имеют право предоставлять средства в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу, и имеют опыт на рынке покупки кредитных портфелей не менее одного года.
Основные характеристики портфеля:
- кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на приобретение товаров;
- 1 000+ дней просрочки долга;
- наличные кредиты, по которым ведется претензионно-исковая работа, начата до введения военного положения;
Портфель будет разделен на лоты по группам дней просрочки долга, в каждом лоте около 2−4 тыс. кредитов. В общей сложности на продажу выставляется около 23 тыс. кредитов, сумма общей задолженности по которым составляет более 1,1 млрд. грн. Участники смогут подробно ознакомиться с лотами после успешного прохождения регистрации. Регистрация продлится
Контакты для обращений: partners@ideabank.ua, (050) 660−46−97.
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