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7 сентября 2023, 11:30 Читати українською

Идея Банк осуществляет продажу портфеля проблемных активов

АО «Идея Банк» в рамках реализации стратегии управления проблемными активами предлагает участникам рынка финансовых услуг принять участие в торгах по продаже прав требования по беззалоговым кредитным договорам Заемщиков физических лиц. Уступка права будет осуществляться путем проведения открытых и прозрачных торгов, организованных по английской модели аукционов. Регламент торгов и Договор факторинга размещены на официальном сайте Банка.

К участию в торгах приглашаются юридические лица-финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством имеют право предоставлять средства в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу, и имеют опыт на рынке покупки кредитных портфелей не менее одного года.

Основные характеристики портфеля:

  • кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на приобретение товаров;
  • 1 000+ дней просрочки долга;
  • наличные кредиты, по которым ведется претензионно-исковая работа, начата до введения военного положения;

Портфель будет разделен на лоты по группам дней просрочки долга, в каждом лоте около 2−4 тыс. кредитов. В общей сложности на продажу выставляется около 23 тыс. кредитов, сумма общей задолженности по которым составляет более 1,1 млрд. грн. Участники смогут подробно ознакомиться с лотами после успешного прохождения регистрации. Регистрация продлится с 06.09.2023 по 15.09.2023 г., для этого нужно отправить заявку на электронный адрес partners@ideabank.ua.

Контакты для обращений: partners@ideabank.ua, (050) 660−46−97.

Источник: Минфин
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