В Украине находится в обращении 110 миллионов платежных карт — статистика НБУ

По итогам июня 2023 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 110,3 млн штук, что на 1% больше по сравнению с январем этого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Также произошло более существенное увеличение количества платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции, на 3% — с 45,9 млн шт. в январе до 47,2 млн шт. в июне.

Статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, в течение второго квартала 2023 года свидетельствует, что безналичные расчеты украинцев остаются на высоком уровне, несмотря на второй год войны.

Так, количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во втором квартале 2023 года составило 1 842,9 млн шт., а их сумма — 1 334,9 млрд грн.

Из них безналичными были 1 710,6 млн операций на общую сумму 829,5 млрд грн.

То есть украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными картами.

9 из 10 операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций во втором квартале 2023 года по сумме находится на уровне 62,1% в общей сумме сделок с платежными карточками, по количеству — достигает 92,8% (за I квартал 2023 года — 69,4% и 94% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что во втором квартале этого года больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (46,4% и 72,6% соответственно). Там было совершено 1242,5 млн операций на сумму 385,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту во втором квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети — 310 грн (в первом квартале этого года — 344 грн),

по переводу с карты на карту — 1 829 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 495 грн. (460 грн.).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 8,3% (до 388,1 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 12,2% % (до 355,9 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года также демонстрирует тенденцию восстановления. Рост количества банкоматов с начала года составил 1,2% (до 15,8 тыс. шт.).

Бесконтактные платежные карты

Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 5% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (57%) активных платежных карт в июне — это бесконтактные карты.

Токенизированные платежные карты

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 9,7 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет 21% (в январе 2023 года — 19%). То есть токенизирована примерно каждая пятая активная платежная карточка.

Как следствие, только десятая часть операций (10,6% по сумме и 9,4% по количеству) во втором квартале этого года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты.

В первом квартале 2023 года доля таких операций составила 12,4% и 11,1% соответственно. Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма во втором квартале 2023 составила 344,5 млрд грн (в первом квартале — 307,4 млрд грн).