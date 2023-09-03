Илон Маск анонсировал аудио- и видеозвонки в соцсети X

Соцсеть X (ранее Twitter) планирует запустить функции голосовых и видеозвонков на всех популярных операционных системах без разглашения телефонного номера. Об этом Илон Маск сообщил в X.

Аудио- и видеовызовы будут поддерживаться на:

iOS,

Android,

macOS,

Windows.

По словам Маска, пользователям не нужно будет указывать свои номера телефонов, ведь X и так является «эффективной глобальной адресной книгой».

В комментариях американского миллиардера спросили, будут ли новые функции зашифрованы, на что он ответил, что сначала нет, но компания даст возможность динамически включать и выключать шифрование.

При этом он отметил, что при шифровании есть небольшая задержка и в основном шифрование не имеет значения, а вот качество связи более важно.

Напомним

«Минфин» писал, что новый главный исполнительный директор X Линда Яккарино рассказала о ребрендинге соцсети анонсировала функции, которые там появятся уже в скором времени. В частности, X уже скоро запустит видеозвонки.

Данное нововведение — это очередной шаг в реализации плана Илона Маска по превращению Twitter в универсальное приложение для всего. На платформе уже поддерживаются загрузка длинных видео высокого разрешения и подписки на отдельных авторов, а в ближайшем будущем появится и платежная система.

Ранее соцсеть X получила лицензию по осуществлению криптовалютных платежей и торговле ими на территории США.