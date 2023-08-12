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12 августа 2023, 12:02 Читати українською

В соцсети X появятся видеозвонки

Новый главный исполнительный директор X (ранее Twitter) Линда Яккарино рассказала в интервью CNBC о ребрендинге соцсети и анонсировала функции, которые там появятся уже в скором времени. В частности, X уже скоро запустит видеозвонки.

Новый главный исполнительный директор X (ранее Twitter) Линда Яккарино рассказала в интервью CNBC о ребрендинге соцсети и анонсировала функции, которые там появятся уже в скором времени.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Яккарино, пользователи смогут позвонить по видео любому из соцсети, даже если не знают номера.

Незадолго до этого работающая в X дизайнером Андреа Конвей опубликовала пост, в котором написала, что она только что позвонила некоторым на X.

Данное нововведение — это очередной шаг в реализации плана Илона Маска по превращению Twitter в универсальное приложение для всего. На платформе уже поддерживаются загрузка длинных видео высокого разрешения и подписки на отдельных авторов, а в ближайшем будущем появится и платежная система.

«Когда Илон объявил о моем присоединении к компании…он очень четко сказал, что я присоединяюсь к нему, чтобы помочь ему превратить Twitter в X, приложение для всего», — заявила Яккарино.

Напомним

«Минфин» писал, что Линда Яккарино начала работу в должности генерального директора Twitter в июне 2023 года.

Яккарино — бывшая руководительница рекламного отдела NBCUniversal. Она начала возглавлять Twitter в то время, когда соцсеть пыталась остановить резкое падение доходов от рекламы.

Ранее Маск заявлял, что будет продолжать участвовать в работе Twitter в качестве исполнительного главы и главного технического директора.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
12 августа 2023, 12:36
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Нифіга собі новина, нівкого такого немає!!!111
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