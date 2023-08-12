Новый главный исполнительный директор X (ранее Twitter) Линда Яккарино рассказала в интервью CNBC о ребрендинге соцсети и анонсировала функции, которые там появятся уже в скором времени. В частности, X уже скоро запустит видеозвонки.
В соцсети X появятся видеозвонки
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По словам Яккарино, пользователи смогут позвонить по видео любому из соцсети, даже если не знают номера.
Незадолго до этого работающая в X дизайнером Андреа Конвей опубликовала пост, в котором написала, что она только что позвонила некоторым на X.
just called someone on X 🤯🤯🤯🤯— Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023
Данное нововведение — это очередной шаг в реализации плана Илона Маска по превращению Twitter в универсальное приложение для всего. На платформе уже поддерживаются загрузка длинных видео высокого разрешения и подписки на отдельных авторов, а в ближайшем будущем появится и платежная система.
«Когда Илон объявил о моем присоединении к компании…он очень четко сказал, что я присоединяюсь к нему, чтобы помочь ему превратить Twitter в X, приложение для всего», — заявила Яккарино.
Напомним
«Минфин» писал, что Линда Яккарино начала работу в должности генерального директора Twitter в июне 2023 года.
Яккарино — бывшая руководительница рекламного отдела NBCUniversal. Она начала возглавлять Twitter в то время, когда соцсеть пыталась остановить резкое падение доходов от рекламы.
Ранее Маск заявлял, что будет продолжать участвовать в работе Twitter в качестве исполнительного главы и главного технического директора.
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