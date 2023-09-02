За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 570 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 264 060 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 сентября: 570 российских оккупантов, 12 танков и 30 артиллерийских систем
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Потери врага
- личного состава — около 264060 (+570) человек,
- танков — 4471 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8637 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 5560 (+30) ед,
- РСЗО — 736 (+1) ед,
- средства ПВО — 501 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4433 (+12),
- крылатые ракеты — 1447 (+2),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) ед,
- специальная техника — 835 (+4).
Источник: Минфин
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