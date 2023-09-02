Минулої доби українські захисники ліквідували ще 570 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 264 060 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 1 вересня: 570 російських окупантів, 12 танків та 30 артилерійських систем
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Втрати ворога
- особового складу — близько 264060 (+570) осіб,
- танків — 4471 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8637 (+24) од,
- артилерійських систем — 5560 (+30) од,
- РСЗВ — 736 (+1) од,
- засоби ППО — 501 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12),
- крилаті ракети — 1447 (+2),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8043 (+34) од,
- спеціальна техніка — 835 (+4).
Джерело: Мінфін
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