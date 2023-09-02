Проект бюджета-2024: Минфин анонсировал повышение минимальной зарплаты

Министерство финансов закладывает в проект закона «О государственном бюджете на 2024 год» повышение размера минимальной заработной платы с 1 января до 7100 грн, а с 1 июля 2024 года — до 8000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Первый заместитель министра Денис Улютин сообщил, что прогнозный должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, замороженный с 1 декабря 2021 года на уровне 2893 грн, с 1 января 2024 года предлагается повысить до 3195 грн.

«В 2024 году для поддержки органов местного самоуправления будет и дальше предусмотрено почти 24 млрд грн дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для наиболее пострадавших прифронтовых и фронтовых территорий. Базовая дотация из государственного бюджета местным бюджетам на следующий год прогнозируется в сумме 20,2 млрд грн», — сообщил Улютин.

Кроме этого, с 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов.