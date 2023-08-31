Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино. Закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о возврате ставки налога 18% на валовой игровой доход онлайн-казино
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«Это +1,5 млрд грн/год для бюджета», — заявил первый заместитель председателя
GGR
GGR (Gross Gaming Revenue) валовой игровой доход — сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.
Напомним
В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.
На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн. налогов в день, после — до 23 000 грн.
В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
За пять месяцев 2023 года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год. По состоянию на 1 июня 2023 года компании уплатили более 2,2 млрд грн, тогда как за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.
Комментарии - 1
Самая одиозная льгота!
Нематериальный бизнес в большинством…прям им было трудно в 2022 и 2023 годом!
Купили пару внедорожников и коптеров для ПР…а так гребли по полной!
А Вася летом 2022 стоял в очереди на кордон чтобы успеть завести свой 15 летний Пасат без налогов.