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29 августа 2023, 18:21 Читати українською

Вкладчики банка Конкорд получили от ФГВФЛ почти 374 миллиона за первую неделю выплаты возмещения

За первую неделю с момента начала выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка Конкорд получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц 374 млн. грн., что составляет 58% общей гарантированной суммы. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

За первую неделю с момента начала выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка Конкорд получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц 374 млн.
Фото: slovoidilo.ua

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Активнее всего за возмещением от Фонда гарантирования вкладчики банка Конкорд обращались в первые три дня с момента начала выплат. Так, из 374 млн грн. вкладчики банка только с понедельника по среду получили 333 млн грн.

В ФГВФЛ также отметили, что все больше ликвидируемых вкладчиков банков выбирают дистанционный способ выплаты возмещения. Более трети предназначенной к выплате гарантированной суммы, а именно 156 млн грн, было получено вкладчиками банка Конкорд без посещения отделения банка-агента Фонда.

Выплаты вкладчикам банка Конкорд продолжаются. Ввиду норм действующего законодательства, вкладчики банка Конкорд получают гарантированное возмещение в полном объеме суммы вклада вместе с начисленными по состоянию на конец дня 1 августа 2023 процентами.

Как получить возмещение

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из этих банков, обратившись в выбранное отделение:

  • паспортом или другим документом, удостоверяющим личность,
  • справкой ИНН.

Также получить выплату можно дистанционно, через 5 из упомянутых банков-агентов:

Вклады в инвалюте

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 1 августа 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что правление Национального банка приняло решение о выводе с рынка банка Конкорд 1 августа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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